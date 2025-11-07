Versión Impresa
Violencia en el Periférico: Hombre muere tras ataque armado en la zona 12

  • Por Geber Osorio
06 de noviembre de 2025, 21:11
Ciudad de Guatemala
Un hombre ha quedado sin vida en el lugar debido a heridas por arma de fuego. (Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales confirmaron la muerte de un hombre de aproximadamente 30 años, quien presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

Un ataque armado se registró la noche de este jueves 6 de noviembre en el Anillo Periférico y 28 calle, de la colonia Reformita, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Derivado de este incidente, una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años ha sido localizada sin signos vitales en el lugar, indicaron los Bomberos Municipales.

El ataque armado fue en el anillo Periférico y 28 calle, en la colonia Reformita, zona 12. (Foto: Bomberos Municipales)
Asimismo, agregaron que la víctima aún no ha sido identificada y presenta heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el área del tórax.

De momento, se está a la espera que arriben al lugar las autoridades correspondientes, quienes determinaran las causas del ataque armado. 

La víctima quedó tendida a un costado de la carretera. (Foto: Bomberos Municipales)
