Violencia en el Periférico: Hombre muere tras ataque armado en la zona 12

Un ataque armado se registró la noche de este jueves 6 de noviembre en el Anillo Periférico y 28 calle, de la colonia Reformita, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Derivado de este incidente, una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años ha sido localizada sin signos vitales en el lugar, indicaron los Bomberos Municipales.

El ataque armado fue en el anillo Periférico y 28 calle, en la colonia Reformita, zona 12. (Foto: Bomberos Municipales)

Asimismo, agregaron que la víctima aún no ha sido identificada y presenta heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el área del tórax.

De momento, se está a la espera que arriben al lugar las autoridades correspondientes, quienes determinaran las causas del ataque armado.

La víctima quedó tendida a un costado de la carretera. (Foto: Bomberos Municipales)