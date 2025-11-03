Violencia: Repartidor de gas muere tras ataque armado

-

Investigadores señalan que el hombre era víctima de extorsión y había sido amenazado por pandilleros que operan en la zona 18.

Como Miguel Angel Morales Tzoc, de 24 años, fue identificado el repartidor de gas que fue asesinado a tiros en uno de los callejones de la colonia Nueva Jerusalén, zona 18.

La tranquilidad del sector fue interrumpida por las detonaciones de bala, las personas por miedo no salieron de su casa y optaron por dar aviso a los Bomberos Municipales.

Los socorristas llegaron al sector 3 de la colonia, donde localizaron en uno de los callejones el cuerpo de la víctima a pocos metros estaba el vehículo de dos ruedas, que era su medio para entrega de los cilindros de gas en varios sectores de esa colonia.

Luego de intentar reanimar los signos vitales por varios minutos, indicaron que ya había fallecido, ya que una de las heridas la tenía en la cabeza, a los pocos minutos llegaron familiares y fue el hermano quien confirmó la identidad de la víctima.

Posteriormente, llegó la Policía Nacional Civil (PNC) y peritos del Ministerio Público(MP) para realizar las diligencias correspondientes en el sector.

La víctima fue identificada como Miguel Angel Morales. (Foto: Jorge Senté/colaborador)

Víctima de extorsión

Investigadores comentaron que ya familiares le habían pedido que no entrara a esos callejones, ya que un grupo de pandilleros lo amenazó y le pidieron dinero a cambio de entrar a dejar el producto a las diferentes casas del sector.

Residentes piden más seguridad, ya que los demás afectados son los residentes y hay personas de la tercera edad que no pueden por sus medios salir a la tienda y menos a un depósito a comprar el gas.