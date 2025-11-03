Ataque armado deja un fallecido en la colonia El Prado, zona 18

Un ataque armado en Zona 18 cobró la vida de un hombre de aproximadamente 30 años la madrugada de este lunes en la capital. El suceso fue reportado a los Bomberos Municipales.
En las primeras horas de este lunes 3 de noviembre se confirmó el fallecimiento de un hombre a causa de un ataque armado en la colonia El Prado, ubicado en la Zona 18.
Según el informe proporcionado por los Bomberos Municipales, el suceso se reportó en la terminal de autobuses de la colonia.
Al llegar al lugar, el personal de emergencia constató que la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, carecía de signos vitales al momento de la asistencia.
La víctima presentaba múltiples heridas en el área del cuello, hasta el momento están por verificar si fueron causadas con arma blanca o de fuego según el reporte de los socorristas.
Debido a que el individuo no ha sido identificado, los socorristas brindaron una descripción de su vestimenta; pantalón de vestir negro, una camisa blanca y otra celeste, un suéter negro, y no portaba calzado.
Actualmente, las autoridades competentes se encuentran acordonando la escena y realizando las diligencias correspondientes.