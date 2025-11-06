Versión Impresa
Violencia en zona 16: Ataque armado deja un hombre herido

  • Por Geber Osorio
05 de noviembre de 2025, 21:38
Ciudad de Guatemala
El incidente armado se registró esta noche en el bulevar Lourdes, zona 16. (Foto ilustrativa: istock)

Un ataque armado se registró la noche de este miércoles en el bulevar Lourdes. 

Un ataque armado se registró la noche de este miércoles 5 de noviembre en bulevar Lourdes con dirección a Cuatro Caminos, en zona 16 de la ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Municipales fueron alertados debido a que tras los disparos una persona que aún no ha sido identificada resultó herida.

Los socorristas en su llegada al lugar, localizaron a un hombre de aproximadamente 40 años, quien presentaba heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Los elementos bomberiles procedieron a estabilizarlo y posteriormente lo trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La víctima fue trasladada al IGSS con heridas de gravedad. (Foto: Bomberos Municipales)
