Violencia en zona 16: Ataque armado deja un hombre herido

Un ataque armado se registró la noche de este miércoles en el bulevar Lourdes.
Un ataque armado se registró la noche de este miércoles 5 de noviembre en bulevar Lourdes con dirección a Cuatro Caminos, en zona 16 de la ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Municipales fueron alertados debido a que tras los disparos una persona que aún no ha sido identificada resultó herida.
Los socorristas en su llegada al lugar, localizaron a un hombre de aproximadamente 40 años, quien presentaba heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Los elementos bomberiles procedieron a estabilizarlo y posteriormente lo trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).