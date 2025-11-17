Ataque armado deja un fallecido la tarde de este lunes

Autoridades investigan este violento suceso en la colonia Canaán, mientras los Bomberos Municipales confirman los detalles del incidente en la zona 18.
Un ataque armado se registró la tarde de este lunes 17 de noviembre en la calle principal de la fase 1, en la colonia Canaán, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.
Vecinos dieron a aviso a los Bomberos Municipales, quienes a su arribo constataron que un hombre de 52 años se encontraba sin signos vitales.
La víctima fue identificada como José Alberto Arévalo Estrada, quien presenta varias heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el tórax, según indicó José Santizo, portavoz de los Bomberos Municipales.
Posteriormente, los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes, quienes ya se hicieron presentes a la escena del crimen.
Asimismo, dichas autoridades se encargarán de realizar las dirigencias que corresponden sobre la investigación de este suceso.