Violento asalto en una farmacia de Huehuetenango queda grabado (video)

En un video quedó grabado el momento exacto del violento asalto a una farmacia en la zona 1 de Huehuetenango.

Un violento asalto se registró en una farmacia ubicada en la zona 1 de Huehuetenango el pasado 28 de noviembre, pero este miércoles ha salido a luz el video.

Una videocámara de vigilancia logró grabar el momento exacto cuando entran los delincuentes a este negocio, en el que se encontraban atendiendo dos mujeres.

En las imágenes se observa cuando dos hombres ingresaron al local y abren las rejas para entrar al área privada del mismo, donde uno de ellos se lanza contra las mujeres, mientras una de ellas grita por ayuda.

El otro hombre que portaba una pistola ingresa a lo que probablemente sería el área de caja y segundos después aparece un tercer cómplice cubriéndose con gorra y mascarilla.

Asimismo, se logra escuchar que uno de ellos dice "todas las varas, muchá", refiriéndose al dinero en efectivo con el que se contaba en la farmacia.

Mientras, el otro de los delincuentes sostiene hacia el suelo a una de las víctimas diciéndole "cállate".

Mira aquí el video: