Violento asalto a pareja en Villa Nueva queda grabado en video

El asaltante disparó en repetidas ocasiones para intimidar a las víctimas.
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Una cámara de seguridad grabó el momento en que una pareja sufre un violento asalto cuando salían de su vivienda la mañana de este jueves 9 de abril, en la colonia Los Tanques I, en Villa Nueva.
En las imágenes se observa cuando la pareja en interceptada por un sujeto armado, quien les exige sus pertenencias a gritos y disparando hacia el suelo para intimidarlos.
De esta manera, las víctimas son despojadas de los celulares y mochilas que portaban en ese momento, mientras el asaltante continúa disparando e indicándole a la pareja que se aleje.
Posteriormente, el delincuente huye del lugar junto a su acompañante, quien lo esperaba en un vehículo de dos ruedas.
Mira aquí el video:
Vecinos del sector denuncian la poca presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal, por lo que se sienten vulnerados por la delincuencia.