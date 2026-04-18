Enfermera muere tras sufrir un ataque armado

La víctima quedó gravemente herida sobre la vía pública.
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Durante la madrugada del 17 de abril, en el kilómetro 157 de la ruta al pacifico en jurisdicción del municipio de Mazatenango, Suchitepéquez, una mujer fue atacada a balazos cuando se conducía en su motocicleta.
Bomberos Municipales Departamentales de Cuyotenango y Policía Nacional Civil (PNC) cubrieron la emergencia.
La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Mazatenango, en donde fue identificada como Caty Yessenia Flores Audon, de 40 años.
Las múltiples heridas de bala provocaron que muriera a su ingreso al centro asistencial.
Los sospechosos del crimen la interceptaron en horas de la madrugada cuando, según información preliminar, se conducía a sus labores.
Ministerio Público (MP) inició con las primeras investigaciones para hallar a los responsables; en el lugar identificaron al menos 9 casquillos de arma de fuego.