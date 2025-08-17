Ataque armado este domingo deja un fallecido y dos heridos

Los hechos ocurrieron cerca de los campos de San Luis, en la ruta que conduce hacia San Pedro Ayampuc.
Otras noticias: Localizan cuerpo de segunda víctima arrastrada por corriente en Chiquimulilla
Un ataque armado se registró este 17 de agosto en cercanías a los campos de San Luis, en el municipio de San Pedro Ayampuc, donde un hombre murió y dos personas resultaron gravemente heridas.
De acuerdo con Óscar Sánchez, portavoz de Bomberos Voluntarios, entre los heridos se encuentra una menor de 17 años, así como un hombre de 41, quien fue identificado como: Wilson Leonardo Morales García.
Al lugar del ataque acudieron familiares de la víctima mortal, quienes lo identificaron como: Antoni Isaí González Delgado de 24 años. Mientras que los heridos fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.