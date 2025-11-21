Momento en el que Fátima Bosch casi pierde la corona en Miss Universe (video)

Fátima Bosch casi bota la corona en plena celebración luego de ser envestida como Miss Universe 2025.
OTRAS NOTICIAS: Fátima Bosch, la mexicana coronada Miss Universe
La mexicana se encontraba en medio del resto de candidatas, quienes la abrazaban para felicitarla por su logro, cuando de repente, la corona se desprendió de su cabeza y casi cae.
Por fortuna, la representante de España notó que el accesorio se cayó y lo tomó con sus manos antes de que quedara en el suelo.
Fátima es la cuarta mexicana en llevarse el nombre como la mujer más bella, su entereza hizo que obtuviera un espacio como la soberana.
La gala de Miss Universe en su 74 edición se celebró el 20 de noviembre.
MIRA EL ANGUSTIOSO MOMENTO: