Fátima Bosch, la mexicana coronada Miss Universe

Fátima Bosch fue coronada Miss Universe para sorpresa de todos por su entereza, mensaje y muestra de que las mujeres son fuertes, valientes y no deben callar ante las injusticias.
Desde la controversia, al no ser respaldada por sus compañeras, cuando fue coronada Miss Universe México, Fátima recorrió un largo camino en el que no se dejó vencer.
Problemas en Miss Universe
Fátima tuvo un infortunado encuentro con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, luego de que él la llamara "tonta", ante esto, ella dejó el salón afirmando que no dejaría que nadie la humillara.
"Como buena mexicana nunca me rindo... No van a poder conmigo, no van a poder con mi país porque no voy a dejar la chamba tirada, aquí seguimos esforzándonos, dando lo mejor de nosotros", explicó a los medios de comunicación. La mexicana continuó con su papel, dando lo mejor de ella.
Tras la polémica, Nawat fue retirado del evento, mientras esto ocurría, México seguía trabajando por darlo todo.
¿Quién es Fátima Bosch?
Tiene estudios universitarios en Comunicación y Proyección de Imagen, área que combina su pasión por los medios, la oratoria y el empoderamiento femenino. Siempre estuvo involucrada en los eventos culturales.
Su discurso centrado en la defensa de los derechos de las mujeres y el acceso a la educación para niñas de zonas rurales, le valió un lugar como una de las mejores.
Su proyecto social es "Puentes de Esperanza", enfocado en brindar oportunidades educativas a niñas y adolescentes en comunidades vulnerables, encabezando jornadas de alfabetización, entrega de materiales escolares y talleres de liderazgo juvenil.