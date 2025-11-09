Visita inesperada: Arjona muestra su lado tierno junto a su nieta

La nieta del Arjona ilumina el escenario con su ternura.
El cantautor guatemalteco demuestra que es un gran abuelo y enternece a sus seguidores al compartir tiempo de calidad junto a su nieta.
Emocionado por la reciente visita de su familia durante la segunda semana de la Residencia, Lo que el Seco no dijo, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ricardo Arjona comparte un emotivo video junto a la bebé.
En la filmación, Arjona carga a la niña de sus ojos con emoción y le dedica unas palabras que han llegado al corazón de sus fanáticos.
"Justo cuando tus seres queridos ya no te ven interesante, la vida se las arregla para mandarte a otro de tu sangre. Vivir es una belleza", concluye Arjona.
La bebé que le robó el corazón a Arjona es hija de Ricardo Arjona Junior, quien asistió a la presentación del 8 de noviembre.