Escápate al edén natural: piscinas turquesa y diversión en Raxruhá

-

Sumérgete en pozas turquesa, disfruta de toboganes y senderos naturales

LEE TAMBIÉN: Museo fue inaugurado en 1993 y exhibe vestigios arqueológicos

Escondido entre el verdor de Raxruhá, Alta Verapaz, el Balneario Manantial Los Tello ofrece una experiencia refrescante donde el agua brota directamente de la montaña.

Sus pozas de tonalidad turquesa invitan a sumergirse en un entorno de paz, rodeado de vegetación espesa y el canto constante de aves, ideal para disfrutar un momento de desconexión y relajación total.

Relájate en una de las hamacas que cuelgan sobre el agua. (Foto: Balneario "Manantial Los Tello")

Además de nadar en sus aguas refrescantes y cristalinas, los visitantes pueden disfrutar de columpios y toboganes que caen directo al agua, ideales para quienes buscan aventura y diversión al aire libre. También se puede hacer tubing y tomar un descanso en las hamacas que cuelgan sobre las pozas.

Cuenta con múltiples espacios para los más pequeños. (Foto:Balneario "Manantial Los Tello")

Todo el lugar está rodeado de senderos naturales que conducen a distintos puntos de descanso, donde se encuentran hamacas, churrasqueras, mesas y otras comodidades pensadas para pasar el día en familia o con amigos, acompañado de grandes vistas.

Desde temprano, los visitantes llegan para aprovechar el día, sin faltar la buena música. (Foto:Balneario "Manantial Los Tello")

El ingreso al balneario tiene un costo accesible: Q5 para niños y Q15 para adultos. Sus puertas abren todos los días desde las 9:00 de la mañana, lo que permite disfrutar del clima de la región en cualquier momento de la semana.

Manantial Los Tello es más que un balneario: es una invitación a desconectarse, respirar naturaleza y disfrutar de un rincón sereno.