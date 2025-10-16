La Ciudad del Paisaje te espera y descubre los secretos mejor guardados de Sololá.

-

Explora la histórica Torre Centroamericana, mercados vibrantes y miradores con vistas únicas al Lago de Atitlán

La cabecera departamental de Sololá, conocida como la Ciudad del Paisaje, posee una riqueza cultural e histórica que pocas veces se reconoce con la misma fuerza que el turístico municipio de Panajachel. Por ello, muchos visitantes nacionales y extranjeros suelen pasar de largo sin detenerse a descubrir sus sitios emblemáticos.

Si planeas visitar esta hermosa ciudad, no puedes perderte de sus atractivos, como la Torre Centroamericana, construida en 1914 por iniciativa de Felipe de Jesús Quintana para conmemorar el intento de unión de los países de la región, cuyos nombres quedaron grabados en su estructura. Declarada patrimonio cultural intangible, ha resistido varios terremotos y fue restaurada en 2001. Actualmente, funciona como museo y mirador, con vistas panorámicas de la ciudad y exposiciones fotográficas de personajes históricos.

Desde la aldea El Tablón se aprecian panorámicas inigualables de la ciudad. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Otro punto de interés es el Parque Centroamérica, considerado el más grande del departamento. Ubicado en el corazón de la ciudad, cuenta con un kiosco central y un busto dedicado a Guillermo Fuentes Girón, autor del himno de Sololá ¿Por qué será?

El dinamismo cultural y económico se refleja en sus dos mercados municipales: el Mercado del Mayoreo, en la entrada de la ciudad, y el Mercado Nuevo del Centro Histórico, de cuatro niveles y catalogado entre los más grandes de la región. Allí se ofrecen frutas, verduras, ropa, artesanías e indumentaria maya, especialmente los días martes y viernes, cuando la afluencia es mayor.

La Ciudad del Paisaje hace honor a su nombre con vistas únicas. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Vistas paradisiacas

En cuanto a los paisajes, Sololá dispone de varios miradores. Sobresalen el de la Universidad del Valle de Guatemala-Altiplano, en la aldea El Tablón, y el de la entrada principal de la ciudad, ambos con vistas únicas. Además, en San Jorge La Laguna, a la orilla de la ruta hacia Panajachel, se ubican dos miradores que permiten apreciar el Lago de Atitlán y que cuentan con altares ceremoniales mayas.

Los miradores ofrecen panorámicas inigualables del Lago de Atitlán. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Con esta diversidad de atractivos, la ciudad de Sololá busca consolidarse como un destino turístico integral que complemente la ya reconocida ruta hacia Panajachel, resaltando su patrimonio histórico, cultural y natural.