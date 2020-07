Las impactantes revelaciones de la viuda de Pablo Escobar

María Isabel Santos, conocida como Victoria Eugenia Henao, viuda de Pablo Escobar, rompió el silencio acerca de su turbulenta vida con el poderoso capo colombiano.

La mujer contó escalofriantes momentos a través del libro "Mi vida, mi cárcel", que con el apoyo de sus hijos se animó a escribir.

María Isabel concedió una entrevista exclusiva, a Telemundo meses atrás, donde relató algunos detalles de su historia, que la marcaron para siempre.

A través de una publicación en redes sociales para celebrar ese controversial encuentro, la cadena publicó la entrevista completa con estos detalles jamás contados.

Estas revelaciones son parte de su libro. (Foto: Amazon)

"Tuvieron que pasar 25 años para tomar el coraje de encontrar mi voz, tenía una responsabilidad con mi nieto y con mis hijos de contarles lo que sentí y lo que viví al lado de Pablo Escobar", explicó.

Estos fueron los datos más impactantes de esa conversación televisada:

Santos dijo que apenas era una niña de 12 años cuando Escobar comenzó a buscarla:

"Yo lo conocí como el muchacho del barrio, el que tenía una moto, siempre estaba con chicas muy lindas y a veces se acercaba y me decía: 'Tatica, ¿damos una vueltica?', obviamente le decía que no, era prohibido que una niña de 12 años se subiera a la moto de un vecino o desconocido".

Ella explicó cómo surgió la relación:

"Él me sigue buscando mucho. Yo solía patinar por el barrio y el se acercó con mi hermano, a decirle que él quiere llegar a mi casa, con todo respeto, pedirle permiso a mis padres y empieza a hacer una gran labor para que le den permiso de que eso suceda".

En sus memorias confesó un impactante secreto que tuvo guardado y que no pudo seguir escondiendo. Primero a sus hijos, luego en el texto: Pablo la hizo abortar cuando ella tenía 14 años.

"Yo no tenía absoluta conciencia de esa situación, ni siquiera cuando nosotros como pareja tuvimos relaciones, porque de sexualidad jamás se hablaba en esa época, simplemente un día me invita a la casa de una amiga de él, y esa amiga es quien termina haciéndome el aborto, de pronto me encuentro casi sobre una mesa, ni había camillas ni nada, yo le digo: ¿qué está pasando?, ella me dice: 'vamos a prevenir un embarazo', luego ella me dice qué es lo que yo, sola, tengo que hacer, en el proceso, los dolores que esto me va a generar, hoy se me eriza la piel de pensar, en la locura en la que estuve sometida", aseguró.

"Yo pensé que me iba a ir con este secreto a la tumba, pero de tanto remover la historia y mis emociones una noche, yo le cuento a mi hijo, lo que me pasó, le digo que él no fue el primer hijo que yo tuve, fue muy doloroso, después desnudarme con mi hija, quitarme la vergüenza... sentí en ella mucho apoyo como mujer, Manuela se horrorizó con la historia... me dieron una clase magistral sobre el horror que yo pasé", contó.

María Isabel Santos confesó que Pablo Escobar la hizo abortar. (Foto: Oficial)

Al preguntarle si lo que le unió a Pablo fue amor o miedo dijo:

"Yo idealicé mucho a Pablo, lo conocí de niña y todas las veces que me quise separar de él, que me quise salir de esa relación, por las infidelidades y el horror que estaba viviendo, él seguía seduciéndome para quedarme ahí, me costaba mucho tomar una decisión, tenía anulada mi autoestima y me fui quedando ahí en el miedo, de saber que no tenía la posibilidad de moverme", dijo.

Le cuestionaron acerca de cómo y cuándo se dio cuenta que Pablo era narcotraficante:

Después de haber sido representante de La Cámara, Pablo era un gran empresario y después de esa situación, el primer Ministro de Justicia empieza a hablar de los 'dineros calientes' en Colombia, tema del que nunca se habló, a partir de ese momento empezó, tanto el país, como yo a tener dudas de su situación, pero él siempre me respondía que no me preocupara, que él nada tenía que ver, que él era el empresario que era y yo le creía.

La viuda confesó que habría deseado no ser ella la esposa de Pablo. (Foto: Oficial)

Habló sobre si sabía sobre los atentados terroristas estaban ordenados por su esposo

Yo no sabía absolutamente nada, del primer atentado terrorista del que me di cuenta fue el que nosotros vivimos en el Edificio Mónaco y que fue el punto de partida para la situación que vivió Colombia en ese momento, yo me enteraba como todos los colombianos por las noticias, porque no tenía contacto con Pablo, a veces pasaban 8 semanas en que ni una carta llegaba.

Confesó que sabía que no sería una viuda normal cuando las amenazas llegaron tras la muerte de Escobar. (Foto: Oficial9

Sobre la oportunidad de expresarse a todas las familias de las víctimas

¡Perdón, perdón, y mil veces perdón a todas las personas que sufrieron este horror, esta tristeza, nosotros todavía no hemos podido dar un paso de poder conversar con las víctimas de Colombia, hay mucho enojo, le quieren dar la espalda a esta historia, se llenan de ira y de dolor, nosotros no somos responsables de esta historia, yo me casé con el hijo del vigilante del barrio, tuve dos hijos y mis hijos no son responsables de absolutamente nada", aclaró.

Yo sé lo que están pasando y comprendo su dolor, pero el perdón te hace libre, cuando Pablo murió el titular de "El Colombiano", fue "el fin del narcotráfico"... y han pasado 25 años.

Acerca de si sintió remordimiento de lo que pasaba en su país dijo:

¿Cómo iba a saber yo, si estaba encerrada en un lugar que ni siquiera sabía dónde quedaba? A mí me llevaban vendada de los ojos para que yo no me diera cuenta del lugar donde yo estaba y a mis hijos también.

La viuda de pablo Escobar confesó momentos de su vida junto a él. (Foto: Oficial)

También fue cuestionada de su vida de privilegios y abundancia, viajes y extravagancia, que es lo que muchos veían, contrarrestando lo que pasaba en el país:

"En mi época de privilegios Pablo era representante de La Cámara y mucho antes de eso, en esos 4 años de bienestar, Pablo era muy bien visto, en ese tiempo no pasaba en el país lo que empezó a pasar a partir del embarazo de mi hija cuando yo tenía 8 meses y medio y muere el ministro de Justicia, a partir de ahí empiezan a pasar otros hechos distintos, porque nosotros pasamos de vivir, de la bomba en el edificio Mónaco, a vivir en chozas durante años, son dos etapas distintas, no significa que yo no siento dolor, no siento vergüenza y remordimiento por todas esta historia que pasó... Hubiera querido no ser yo quien conoció a Pablo Escobar, dijo.

No se consideraba víctima ni cómplice de todo lo que ocurrió

Yo no me considero víctima por respeto a todas las víctimas de Colombia, simplemente fui la mujer que se casó con él y se dedicó a cuidar a sus hijos, que no tenía voz ni voto.

A la pregunta de si trató de dejarlo dijo.

Varias veces, le dije que no quería estar más a su lado, el estuvo con Virginia Vallejos, una presentadora de televisión por años, estando yo embarazada de mi hija en todos los diarios salió que se iban a casar y fue muy doloroso, quería dejarlo pero pensé que nunca más vería a mis hijos, así que me dediqué a correr en silencio con ellos".

María Isabel explicó que vivieron privilegios cuando su esposo estaba en La Cámara de Colombia. (Foto: Oficial)

"El mundo a la familia escobar no le abría ninguna puerta, ni ningún país".

Entre otras confesiones fuertes que hizo en el encuentro televisivo, dijo que ella pedía todas las noches que en un allanamiento los mataran a todos para que todo esto pasara, También reveló que Escobar se suicidó antes de ser atrapado por las fuerzas de seguridad.

"Las últimas palabras que me dijo fueron: Tranquilita mi amor, yo lo que estoy haciendo, es por ustedes, nada les va pasar, ya pasamos lo más difícil y vamos a vivir una vida nueva. Sentí un gran dolor, era el padre de mis hijos, era mi esposo pero tengo que confesar que también sentí paz, quizá iniciaría una vida más tranquila para su país y no pasaron dos o tres días cuando empecé a darme cuenta que no era una viuda cualquiera, que todos los enemigos nos estaban esperando y dije; qué bueno que también nosotros nos podemos ir de este mundo".

