La showrunner y productora ejecutiva de "Grey's Anatomy" reveló que el drama médico se centrará en el coronavirus la próxima temporada.

"Seguramente abordaremos esta pandemia", dijo Krista Vernoff durante un panel virtual que fue presentado por la Academia de Televisión, según publicó Entertainment Weekly.

"No hay forma de ser un programa médico de larga duración si no cuenta la historia médica de nuestras vidas", agregó Vernoff.

Krista, quien apareció en el panel junto a los actores Chandra Wilson y Kevin McKidd de "Anatomía de Grey", dijo que los escritores del programa realizan investigaciones, entrevistando a médicos reales que se encuentran en la primera línea de la pandemia.

"Todos los años, los médicos nos cuentan sus historias y, por lo general, cuentan sus anécdotas más divertidas o más locas", dijo Vernoff. "Este año, se ha sentido más como una terapia".

Agregó que los escritores del programa son "a menudo las primeras personas" con quienes los médicos hablan sobre lo que están experimentando.

"Están literalmente temblando y tratando de no llorar, están pálidos y hablan de eso como una guerra, una guerra para la que no fueron entrenados... Siento que nuestro programa tiene la oportunidad y la responsabilidad de contar algunas de esas historias ", añadió.

Después de 16 temporadas, "Grey's Anatomy" sigue siendo el drama médico de más larga duración en televisión. Si bien las grabaciones de suspendieron por la pandemia, Vernoff dijo que espera lograr un equilibrio entre la gravedad del coronavirus y las relaciones personales, que frecuentemente se intercambian entre el personal del ficticio Gray Sloan Memorial Hospital para su temporada número 17.

"Nuestras conversaciones constantes han sido acerca de cómo mantener vivo el humor y el romance, mientras contamos historias realmente dolorosas", dijo.

La versión completa del panel, titulada "Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going", se transmitirá el martes en Emmys.com.

