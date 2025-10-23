¡A viva voz! La SAT anuncia subasta de autos y perfumes

Autos y perfumes abandonados en las aduanas de la SAT serán ofrecidos en subasta.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a través de la Intendencia de Aduanas, anunció la Subasta Pública "A Viva Voz", la cual incluye autos y perfumes.
La exhibición de mercadería será el 4, 5 y 6 de noviembre del 2025, de 8:00 a 16:00 horas, en la Aduana de Tecún Umán II (Puerto Fronterizo Ingeniero Juan Luis Lizarralde Arrillaga), ubicada en el km. 251 Carretera hacia Aldea El Triunfo, Tecún Umán, San Marcos.
Al llegar es importante que lleves protección personal (casco, chaleco reflectivo y botas industriales con punta de acero).
La subasta pública será el 7 de noviembre, a las 9:00 horas en el salón de reuniones de la Aduana de Tecún Umán II.
Los artículos subastados son:
1 Lote de 50 Fragancias (Perfumes) de diferentes presentaciones, aromas y marcas de 100 ml, 3.4 fl. oz. cada unidad. Precio Base: Q 619.56.
1 Vehículo tipo Camioneta, marca Chevrolet, línea Equinox LT, modelo 2011, Precio Base: Q 10,015.95.
1 Vehículo tipo Camioneta, marca Ford, línea Expedition, modelo 2003, Precio Base: Q 7,174.61.