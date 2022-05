Se vive el Let’s Meat on the Road en Tecpán

Let’s Meat on the Road – Grill & Kitchen, el proyecto de U.S. Meat que buscaba llegar a los clientes de sus principales socios comerciales, estuvo en el parqueo del restaurante Chichoy en Tecpán. En esa oportunidad se llevo a cabo junto a Alimentarte.

En las tres locaciones de Guatemala, los invitados fueron sorprendidos con las habilidades culinarias de chefs colaboradores de U.S. Meat, quienes compartieron recetas, opciones de preparación, métodos de cocción e información relevante de los cortes de carne.

“ Este proyecto tenia el objetivo de llevar educación a todos los clientes de nuestros distribuidores, apoyando la labor que hacen día a día. ” Lucía Ruano , representante regional para Centro América y República Dominicana de U.S. Meat.

Algunas recetas que se mostraron ese día fueron: chuleta corte grueso, sellada con salsa de sauco; ensalada cítrica con tritip a la parrilla y melocotones asados con tocino y caramelo, entre otras opciones.

Al final, la actividad permitirá generar más opciones de venta y comercialización para así, generar más ganancias.

