¿Sabías que el Vivero Urbano es un centro de capacitación para jóvenes?

El vivero municipal de la zona 16 no solo se especializa en la producción de plantas ornamentales y forestales, generando 30 mil resistentes a sequía y contaminación, sino que también funciona como un programa social de jóvenes vulnerables

El Vivero Urbano, ubicado en Acatán, zona 16, cuenta con 1.48 hectáreas dedicadas a la propagación de especies ornamentales y forestales, donde se utilizan técnicas como reproducción vegetativa y por semillas.

En el lugar se producen 30 mil plantas anuales y mantiene un stock de 45 mil unidades resistentes a la sequía y la contaminación. Estas se encuentran listas para embellecer y reforestar espacios públicos, especialmente los localizados en el área norte de la ciudad.

Por aparte, el vivero también ofrece procesos de enseñanza, esto porque recibe visitas de estudiantes de escuelas, institutos y universidades, de esta forma funciona como un laboratorio vivo de aprendizaje ambiental.

Se producen plantas ornamentales para la ciudad. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Objetivo principal

Su historia es reciente, en comparación con los otros tres viveros municipales, Ojo de Agua y La Península, nació en 2006 como un proyecto social impulsado desde el Programa de Becas Trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Su objetivo inicial fue dar formación académica y técnica a jóvenes de entre 12 y 18 años en situación de vulnerabilidad, para aprender jardinería, horticultura, piscicultura y avicultura, mientras contribuían a la producción de plantas para la ciudad.

El vivero empezó como un proyecto de apoyo a los menores de 12 a 18 años. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Durante sus primeras etapas, la labor consistía en limpiar terrenos y sembrar hortalizas, como lechuga, brócoli y frijol. Con el tiempo, se expandió hacia la producción de plantas ornamentales y árboles forestales.

A largo de este tiempo, más de 150 jóvenes que han participado en el programa, en su mayoría, han logrado completar su educación media y obtener un oficio.

En el lugar, también se producen plantas forestales. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

El vivero cuenta con 36 especies ornamentales y seis forestales o cítricas. Se utilizan métodos de reproducción vegetativa natural o artificial y por semilla.

En el lugar se llevan a cabo labores como: preparación de tierra, llenado de bolsas, formación de eras, elaboración de esquejes, acodos aéreos y aplicación de hormona enraizante, fertilización radicular y foliar, control de plagas, riego y desmalezado, mantenimiento de instalaciones, elaboración de abono orgánico y banco de grama, entre otras.