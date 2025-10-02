Versión Impresa
Vivienda colapsa en Mixco tras fuertes lluvias de este jueves

  • Por Geber Osorio
02 de octubre de 2025, 16:30
El colapso ha dejado también con heridas a los habitantes de esta vivienda. (Foto: Bomberos Municipales)

Los habitantes de la casa afectada están siendo atendidos por los Bomberos Municipales. 

La tarde de este jueves 2 de octubre se reportó un colapso en una vivienda ubicada en el municipio de Mixco, en el departamento de Guatemala.

Los Bomberos Municipales fueron alertados para que acudieran a la 34 avenida y 3a. calle de la colonia El Cerrito, en La Comunidad, zona 10 de dicho municipio.

"Una vivienda colapsa debido a que el agua recarga el peso de esta pared, provocando el deslizamiento y derrumbe de una de las paredes", explicó Rafel Zúñiga, portavoz de Bomberos Municipales. 

La vivienda dañada está ubicada en la colonia El Cerrito, en La Comunidad, zona 10 de Mixco. (Foto: Bomberos Municipales)
Evacuados

Los habitantes de la vivienda fueron evaluados por los paramédicos, debido a que sufrieron crisis nerviosa debido al estruendo y colapso de la mencionada casa.

Este suceso se produjo debido a las lluvias de alta intensidad que se han registrado en las últimas horas. 

Partes de las paredes y techo han colapsado en esta vivienda. (Foto: Bomberos Municipales)
