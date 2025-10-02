Vivienda colapsa en Mixco tras fuertes lluvias de este jueves

Los habitantes de la casa afectada están siendo atendidos por los Bomberos Municipales.
La tarde de este jueves 2 de octubre se reportó un colapso en una vivienda ubicada en el municipio de Mixco, en el departamento de Guatemala.
Los Bomberos Municipales fueron alertados para que acudieran a la 34 avenida y 3a. calle de la colonia El Cerrito, en La Comunidad, zona 10 de dicho municipio.
"Una vivienda colapsa debido a que el agua recarga el peso de esta pared, provocando el deslizamiento y derrumbe de una de las paredes", explicó Rafel Zúñiga, portavoz de Bomberos Municipales.
Evacuados
Los habitantes de la vivienda fueron evaluados por los paramédicos, debido a que sufrieron crisis nerviosa debido al estruendo y colapso de la mencionada casa.
Este suceso se produjo debido a las lluvias de alta intensidad que se han registrado en las últimas horas.