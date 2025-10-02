Vivienda colapsa en Chiquimula tras lluvias de las últimas horas (video)

Habitante de la casa muestra en video los daños causados por el deslizamiento de tierra.
Un deslizamiento de tierra se registró en la aldea Liquidambar, en el municipio de Concepción Las Minas, del departamento de Chiquimula.
Las lluvias de las últimas horas provocaron que parte de una vivienda colapsara y dejara a una familia con pérdidas materiales.
Una habitante de esta vivienda grabó un video luego de lo sucedido, en el que se observa el deslave. En el material audiovisual se escucha: "la cocina se la llevó toda (el derrumbe) y la galera".
En las imágenes se observan grietas tanto en el suelo como en las paredes de esta casa, la cual quedó en la orilla de dónde se produjo el deslizamiento.
Asimismo, en la parte de abajo del derrumbe, se observa una correntada que se han producido por las mismas precipitaciones.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) indicó que coordinaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en esta y otras viviendas afectadas en el sector, por este mismo incidente.