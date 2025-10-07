Conred estudia vulnerabilidad en el kilómetro 24 de ruta a El Salvador

-

Trabajos se suspendieron porque se registró un nuevo deslizamiento.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) lleva a cabo una serie de estudios en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador para determinar las condiciones de vulnerabilidad del terreno y así buscar mecanismos para trabajar de mejor forma.

El presidente Bernardo Arévalo indicó que hasta el momento no se tiene claro cuál "es el alcance de la fractura que se generó en el cerro afectado por la lluvia" en el área.

"En general, a veces sucede que hay un primer alud y luego va seguido por otro hasta que se llega a la fractura. Ahora hubo una nueva fractura y la Conred está haciendo los estudios para ver hasta dónde llega", explicó el mandatario.

El presidente Bernardo Arévalo informó que Conred llevan a cabo estudios en el lugar. (Foto: Wilder López / Soy502)

El gobernante indicó que hasta que no se tenga claro con los estudios lo que pasó, no se podrá determinar con certeza "hasta dónde llega el daño".

"Sobre la viabilidad, estamos trabajando continuamente para poder tratar de sacar la tierra y piedras que van cayendo. Pero hasta que no se cierren esos aluviones no vamos a poder tener certeza de qué se va a poder seguir", declaró el mandatario.

Arévalo también indicó que la continuidad de los trabajos dependerá de cómo sigan las lluvias en el sector, pues en este momento hay mucha vulnerabilidad.

Obra sin permiso

El presidente confirmó que las labores para despejar el lugar se habían reanudado en la mañana, pero mientras estaban reunidos en la Conred, se le informó de un nuevo deslizamiento.

"Tuvimos que suspender hace algunos minutos nuevamente el trabajo porque se acaba de registrar un nuevo derrumbe y esto es importante señalarlo", aseveró el mandatario.

Agregó que hasta donde tienen conocimiento el derrumbe es "el efecto de una obra en un cerro que, de acuerdo a la información que ha dado la municipalidad local, se estaba realizando sin las licencias correspondientes"

El clima influirá para poder llevar a cabo las labores de limpieza en el lugar. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"No tenía una licencia hasta donde sabemos ni un estudio del efecto que tendría su trabajo civil en el cerro en caso de lluvias y lo que estamos viendo es precisamente el efecto de la ausencia de información al respecto", afirmó el gobernante.

Arévalo destacó que es importancia contar con los estudios de impacto ambiental y los de Conred para identificar los riesgos que se pueden generar por las construcciones.