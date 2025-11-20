Versión Impresa
El sorprendente valor de la corona de Miss Universe

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
20 de noviembre de 2025, 09:17
La Lumière de l’Infini destaca como la nueva corona de Miss Universo. (Foto: X)

Descubre cuánto cuesta la joya más valiosa y simbólica en la historia del certamen.

Las miradas no solo están puestas en las candidatas, sino también en la pieza que coronará a la ganadora: la Lumière de l'Infini.

La pieza elaborada en Filipinas combina arte, cultura y lujo. (Foto: Instagram)
Esta es la primera corona elaborada en Filipinas, por lo que la conceptualización cuenta con la esencia de la cultura y el arte de ese país.

La obra estuvo a cargo de la casa filipina Jewelmer, donde fue nombrada como "la luz infinita", con el objetivo de realzar la conexión entre la naturaleza, la feminidad y la artesanía humana.

Las perlas doradas del Mar del Sur dan vida a esta obra maestra. (Foto: Instagram)
Según un reporte de Imagen Televisión, la corona tendría un valor estimado de Q40 millones. La organización no ha confirmado dicha cifra, pero expertos en joyería lo respaldan por el material y las costosas perlas doradas del Mar del Sur que lleva.

Victoria Kjær Theilvig fue la primera modelo en portar la corona. (Foto: Instagram)
Esta no será la primera vez en que una reina de belleza la utilice, debido a que fue presentada y entregada a Miss Universe Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig, durante su coronación en 2024.

