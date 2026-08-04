¡Hay capturados! El fuerte arsenal localizado en Alta Verapaz

#Urgente



Cinco hombres son capturados por las Fuerzas Especiales de Policía ##FEP en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz; se les ha decomisado fusiles, escopetas y pistolas, además de municiones y bombas de gas lacrimógeno.



Acción policial en desarrollo, se ampliará. pic.twitter.com/Mp5Lc8ELgV