Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Hay capturados! El fuerte arsenal localizado en Alta Verapaz

  • Por Reychel Méndez
03 de agosto de 2026, 21:21
Las fuerzas de seguridad indicaron que continúa en desarrollo esta diligencia. (Foto: archivo/Soy502)

Las fuerzas de seguridad indicaron que continúa en desarrollo esta diligencia. (Foto: archivo/Soy502)

Además de las armas, agentes policiales localizaron municiones y bombas de gas lacrimógeno.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a presunto responsable de atacar sede del MP en Baja Verapaz

La Policía Nacional Civil dio a conocer este lunes 3 de agosto sobre el hallazgo de un arsenal en Alta Verapaz.

Agentes de las Fuerzas Especiales de Policía (FEP) sorprendieron a un grupo de hombres en Santa Cruz Verapaz, con fusiles, escopetas y pistolas, además de municiones y bombas de gas lacrimógeno.

Tras la incursiones capturaron a cinco hombres, quienes serán investigados debido a este hallazgo. 

La PNC también indicó que este caso continúa en desarrollo, por lo que ampliarán la información tras realizar las diligencias competentes.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar