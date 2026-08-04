¡Hay capturados! El fuerte arsenal localizado en Alta Verapaz

Además de las armas, agentes policiales localizaron municiones y bombas de gas lacrimógeno.
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La Policía Nacional Civil dio a conocer este lunes 3 de agosto sobre el hallazgo de un arsenal en Alta Verapaz.
Agentes de las Fuerzas Especiales de Policía (FEP) sorprendieron a un grupo de hombres en Santa Cruz Verapaz, con fusiles, escopetas y pistolas, además de municiones y bombas de gas lacrimógeno.
Tras la incursiones capturaron a cinco hombres, quienes serán investigados debido a este hallazgo.
La PNC también indicó que este caso continúa en desarrollo, por lo que ampliarán la información tras realizar las diligencias competentes.