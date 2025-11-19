Camión volcado afecta paso hacia Chimaltenango

Un accidente en la ruta CA-1 Occidente hacia Chimaltenango a la altura del kilómetro 32.6 en San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, ha generado complicaciones viales este miércoles.
TE PUEDE INTERESAR: Decomisan más de Q189 mil en allanamiento en Escuintla
En las primeras horas de este miércoles 19 de noviembre un accidente de transporte pesado ocasionó el cierre de un carril en el paso vehicular hacia Chimaltenango sobre de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en jurisdicción de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó inicialmente la volcadura de un camión en el kilómetro 32.6, incidente que dejó únicamente daños materiales pero mantiene bloqueado el carril izquierdo en dirección al Occidente.
Bomberos Municipales Departamentales de Sumpango atendieron a un joven de 19 años que presentaba golpes leves. Además, indicaron que el piloto del camión involucrado, resultó ileso.
Autoridades trabajaban en las labores de retiro del camión para restablecer la circulación.