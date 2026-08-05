Volcán de Fuego continúa con actividad eruptiva de hasta 150 metros sobre el cráter

Han pasado más de 45 horas desde que se confirmó la fase eruptiva del volcán de Fuego y el mismo continúa con la actividad explosiva.
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El volcán de Fuego ha continuado con la actividad eruptiva, pero de manera menos intensa, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto, seguía la emisión de gases y ceniza en el complejo volcánico, en donde también se observa incandescencia constante.
Mientras que, las explosiones que emiten fragmentos de lava han alcanzado una altura máxima de 150 metros sobre el nivel del cráter. Una noche antes la lava llegó hasta los 300 metros de altura.
Las autoridades no descartan la posibilidad de descenso de flujos piroclásticos que desciendan por cualquiera de las barrancas del volcán, recorriendo distancias de entre 5 a 7 kilómetros.
Han transcurrido más de 45 horas desde que se confirmó el inicio de la fase eruptiva del coloso y su actividad podría continuar en las próximas horas.