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Volcán de Fuego continúa con actividad eruptiva de hasta 150 metros sobre el cráter

  • Por Geber Osorio
05 de agosto de 2026, 07:00
El volcán de Fuego amaneció con actividad este miércoles 5 de agosto. (Foto: Captura de video/AfarTV)

El volcán de Fuego amaneció con actividad este miércoles 5 de agosto. (Foto: Captura de video/AfarTV)

Han pasado más de 45 horas desde que se confirmó la fase eruptiva del volcán de Fuego y el mismo continúa con la actividad explosiva.

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El volcán de Fuego ha continuado con la actividad eruptiva, pero de manera menos intensa, según informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto, seguía la emisión de gases y ceniza en el complejo volcánico, en donde también se observa incandescencia constante.

Mientras que, las explosiones que emiten fragmentos de lava han alcanzado una altura máxima de 150 metros sobre el nivel del cráter. Una noche antes la lava llegó hasta los 300 metros de altura.

Los fragmentos de lava han alcanzado este miércoles alturas de hsta 150 metros sobre el nivel del cráter. (Imagen: Insivumeh)
Los fragmentos de lava han alcanzado este miércoles alturas de hsta 150 metros sobre el nivel del cráter. (Imagen: Insivumeh)

Las autoridades no descartan la posibilidad de descenso de flujos piroclásticos que desciendan por cualquiera de las barrancas del volcán, recorriendo distancias de entre 5 a 7 kilómetros.

Han transcurrido más de 45 horas desde que se confirmó el inicio de la fase eruptiva del coloso y su actividad podría continuar en las próximas horas.

La densidad piroclástica podría descender por las barrancas del volcán de Fuego. (Imagen: Insivumeh)
La densidad piroclástica podría descender por las barrancas del volcán de Fuego. (Imagen: Insivumeh)

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