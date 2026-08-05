Recordamos las dos clasificaciones anteriores a Mundiales Sub-20

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Un duelo al todo o nada contra Estados Unidos, el escenario para Guatemala se hacía conocido por aquel que afrontó en 2011 para asistir a la primera Copa del Mundo Sub-20, pero esta vez, el sueño se esfumó tras caer 3-1. Aún así, nos animamos para revivir las dos clasificaciones anteriores.

La primera experiencia mundialista en futbol 11 llegó en 2011, con un combinado dirigido por el paraguayo Ever Hugo Almeida y con figuras como Marvin Ceballos, Henry López, Elías Enoc Vásquez, Gerson Lima y Sixto Betancourt, entre otros.

El camino se hizo de local, aunque no fue fácil. En la primera fase, con un triunfo contra Jamaica (2-0) y pese a la derrota frente a Honduras (3-2), la Bicolor avanzó como segunda y pronto afrontó el partido definitivo.

Los cuartos de final eran al todo o nada contra Estados Unidos, pero con un estadio Doroteo Guamuch Flores que también empujó para encontrar la victoria 2-1 gracias a las anotaciones de Lima y López, un 6 de abril que resulta inolvidable.

Luego, en Colombia 2011 llegó el recordado gol de Marvin Ceballos contra Croacia y una participación histórica en octavos de final contra Portugal.

Hernry López fue el anotador del tanto de la clasificación en 2011. (FOTO: Archivo)

Hubo que esperar más de una década para encontrar otra generación que estuviera tocada con la varita. Fue con el mexicano Rafael Loredo como seleccionador y de figuras Jorge Moreno, Arquímides Ordóñez, Rudy Muñoz, Jefry Bantes, Jeshua Urízar y Mathius Gaitán, entre otros.

Esta vez el torneo fue en Honduras, y Guate arrancó con un duro revés frente a El Salvador (5-1). Compuso el camino para clasificar como segunda de grupo luego de vencer 3-1 a Panamá y 2-1 a Aruba.

El camino fue más largo, pues en octavos tocó afrontar a Canadá, y tras igualar 1-1, en los penales los nuestros se impusieron 4-3. Así llegó el duelo definitivo, frente a México.

El festejo de la Bicolor, comandada por Jorge Moreno y Arquímides Ordóñez, luego de batir a México en penales. (FOTO: Archivo)

Contra los Aztecas, Arquímides Ordóñez adelantó a la Azul y Blanco, aunque Lozano igualó y alargó todo hasta los penales. Allí emergió Moreno como gran figura para conseguir vencer 2-1 y sellar el boleto en un 29 de junio de 2022 que también se escribió en una página dorada.

En Argentina 2023 la Selección cerró con tres derrotas contra Nueva Zelanda (1-0), los anfitriones gauchos (3-0) y Uzbekistán (2-0).

En otras modalidades: En el futsal, la Azul y Blanco ha estado presente en seis: Guatemala 2000, Brasil 2008, Tailandia 2012, Colombia 2016, Lituania 2021 y Uzbekistán 2024. Por otro lado, en futbol playa los nuestros participaron en la edición de Seychelles 2025.