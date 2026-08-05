Urgen construir nueva infraestructura y carreteras en Guatemala

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El deterioro de las carreteras y la baja ejecución presupuestaria elevaron los costos logísticos al 29% del valor de exportación, lo que frenó la atracción de inversiones y exigió poner en marcha la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

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El sistema de transporte y comercio de Guatemala enfrentó una crisis estructural por el deterioro generalizado de su red de caminos, un factor que limitó la conectividad interna y perjudicó la capacidad del país para comerciar con el exterior de forma eficiente.

"El diagnóstico es de urgencia con oportunidad. La red vial guatemalteca necesita crecer ya que es deficiente. La red registrada suma 18,152 kilómetros, de los cuales apenas 7,578 están pavimentados y 10,574 —casi el 60%— son de terracería", señaló Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

"Guatemala mantiene, además, una de las menores dotaciones de carretera por habitante del mundo (1 metro por persona). Más preocupante es su condición: la Cámara del Agro reportó que cerca del 50% de la red nacional se encuentra en estado crítico, con tramos deteriorados en los 22 departamentos, por falta de mantenimiento", agregó Zapata.

Esta precariedad física en la infraestructura vial impactó de manera directa en los costos operativos de las empresas guatemaltecas, al tiempo que restó atractivo al territorio nacional para la llegada de nuevos capitales en momentos clave para la relocalización de inversiones.

El daño en la infraestructura vial impactó los costos operativos de las empresas guatemaltecas. (Foto: Archivo/Soy502)

"Vemos que Guatemala enfrenta un rezago importante en infraestructura vial que limita la eficiencia logística del país. El problema no radica únicamente en el estado físico de las carreteras, sino en que la red no opera como un sistema integrado que conecte de forma eficiente los centros de producción con puertos, fronteras y mercados", afirmó Claudia de Del Águila, directora de Incidencia de Crecimiento Exportador de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

"Por ejemplo, según Guatemala No se Detiene, a partir de un análisis de la carretera CA-2 Occidente el 70% de los 200 kilómetros son inseguros. Esto impacta en la evaluación para invertir las localidades porque cuando un inversionista evalúa dónde instalar una operación, no solo observa la calidad de una carretera, sino la capacidad del país para garantizar una conectividad continua, segura y predecible entre plantas, puertos y fronteras", añadió De Del Águila.

Sobrecostos y desaceleración

Las dificultades de movilidad provocaron que mover mercadería en el territorio nacional fuera significativamente más costoso que en otros mercados de la región, restando ventaja a los productores locales frente a competidores internacionales.

"Los costos logísticos en Guatemala representan, en promedio, cerca del 29% del valor de las exportaciones —el triple que en los países desarrollados y de los más altos de Latinoamérica—. Dicho de otra forma, cuando casi una tercera parte del costo de exportar se va en transporte, tiempos y trámites, el empresario guatemalteco compite en desventaja, aunque tenga calidad y buen precio", destacó el director ejecutivo de Fundesa.

"En el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial el país se ubica alrededor de la posición 88 de 139, y a ello se suma un cuello de botella adicional: un déficit de unos 13,200 pilotos de transporte pesado, que puede llegar hasta 30,000 en temporadas pico", explicó Zapata.

Se estima que el déficit de pilotos de transporte pesado se traduce en unas 13,200 personas. (Foto: Archivo/Soy502)

A estos sobrecostos se sumó la reducida capacidad de respuesta institucional para mantener las vías en buen estado y aprovechar los recursos asignados para la obra pública durante el ejercicio fiscal.

"La infraestructura vial sigue siendo uno de los grandes retos que tenemos como país, tanto en mantenimiento como en construcción de nuevas carreteras. A pesar de contar con Q7,600 millones, la ejecución del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se encuentra en un 32% a hoy", explicó José Andrés Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGC).

Falta de competitividad

El retraso en la modernización de los tramos principales generó demoras constantes que se tradujeron en un desgaste prematuro de las flotas y pérdidas directas en los cargamentos.

Guatemala invirtió apenas un 1.6% de su Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura pública, una cifra distante del 3% a 6% recomendado para sostener el crecimiento económico.

"El deterioro en la infraestructura vial genera costos extras a las empresas y a las personas al momento de movilizarse a lo largo del país. Una carretera sin mantenimiento puede sufrir daños que ocasionen retrasos recurrentes o que imposibiliten transitar por un tramo", expuso Ardón.

"De igual forma, el no contar con rutas alternas ágiles, implica que los trayectos demoran mucho más tiempo del que debería, provocando egresos en combustible, personal y en costos de oportunidad para las empresas", complementó el representante de la CGC.

Frente a este escenario, los sectores productivos coincidieron en que la solución requirió acelerar la implementación de nuevos modelos de gestión y alianzas de largo plazo que trascendieran los periodos de gobierno, interviniendo de forma prioritaria 2,159 kilómetros de carreteras, así como 34 puentes y 3 distribuidores viales.

"Acelerar la implementación de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP) y avanzar en el cumplimiento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Hoy Guatemala invierte apenas el 1.6% del PIB en inversión pública. Ese porcentaje debería ubicarse, por lo menos, entre el 3% y el 6%, mediante un incremento escalonado", sostuvo De Del Águila.

"En el año y medio que resta de este gobierno es posible implementar plenamente la DIPP. Esperamos que en los próximos dos meses se apruebe el reglamento y, con ello, pueda ponerse en marcha el Fondo de Infraestructura Vial", concluyó la representante de AGEXPORT.

Situación de la red vial en Guatemala Indicador / Variable Valor / Estado actual Longitud total de la red vial registrada 18,152 km Tramo pavimentado 7,578 km (42%) Tramo de terracería 10,574 km (58%) Estado crítico de la red nacional ~50% de la red vial sin mantenimiento adecuado Dotación vial por habitante 1 metro por persona Costo logístico sobre exportaciones 29% del valor exportado (promedio) Posición en Desempeño Logístico (Banco Mundial) Puesto 88 de 139 países Ejecución presupuestaria CIV (agosto 2026) 32% ejecutado sobre Q7,600 millones asignados Inversión pública en infraestructura (% PIB) 1.6% actual (meta propuesta: 3% a 6%) Plan Prioritario de Intervención (DIPP) 2,159 km (1,039 km reparación, 784 km ampliación, 335 km pavimentación), 34 puentes y 3 distribuidores viales

Fuentes de consulta: Datos referidos por Fundesa, CGIC y Agexport.