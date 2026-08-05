Así está la agenda para Guatemala este miércoles en Santo Domingo 2026

Algunos de los atletas guatemaltecos tienen asegurada la disputa de finales para este miércoles.
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Los deportistas nacionales tratarán de seguir cosechando más medallas para Guatemala en las distintas disciplinas y ramas este 5 de agosto. Así está la agenda de este miércoles:
Natación artística
Rebeca Urías - solo técnico femenino - final - 8:00 horas
Kevin García - solo técnico masculino - final - 8:00 horas
Esgrima
Manuel Castillo - sable individual - masculino - 10:00 horas
Carlos Enríquez - sable individual - masculino - 10:00 horas
José Álvarez - sable individual - masculino - 10:00 horas
Karate do
Mariana Godoy - kata individual - round robin - 8:00 horas
Fernando Calderón - kata individual - round robin - 8:40 horas
Pedropablo de la Roca - kumite -60kg - round robin - 9:30 horas
Brandon Ramírez - kumite +84kg - round robin - 12:00 horas
Tiro deportivo
Allan Márquez - rifle de aire a 10m - clasificación masculina - 7:00 horas
Donalson Muñoz - rifle de aire a 10m - clasificación masculina - 7:00 horas
Douglas Oliva - rifle de aire a 10m - clasificación masculina - 7:00 horas
Delmi Cruz - pistola a 25m tiro rápido - clasificación femenina - 7:00 horas
Stefany Figueroa - pistola a 25m tiro rápido - clasificación femenina - 7:00 horas
Aliz Villatoro - pistola a 25m tiro rápido - clasificación femenina - 7:00 horas
Jazmine Matta - rifle de aire a 10m - clasificación femenina - 9:00 horas
Elizabeth Rivas - rifle de aire a 10m - clasificación femenina - 9:00 horas
Carmen Tiul - rifle de aire a 10m - clasificación femenina - 9:00 horas
Albino Jiménez - pistola a 25m tiro rápido - clasificación etapa 1 - 10:30 horas
José Castillo - pistola a 25m tiro rápido - clasificación etapa 1 - 10:30 horas
José Campos - pistola a 25m tiro rápido - clasificación etapa 1 - 10:30 horas
Atletismo
Mariandrée Chacón - 200 metros planos - 14:50 horas
Débora Quel - 1,500 metros - final - 15:40 horas
Sóftbol
GUA vs. CUB - ronda preliminar - masculina - 7:00 horas
GUA vs. PAN - ronda preliminar - masculina - 9:30 horas
Balonmano
GUA vs. VEN - posicionamiento - equipos masculinos - 11:00 horas
Boxeo
GUA vs. DOM - José Felipe vs. Junior Alcántara - semifinales - 55kg - 18:36 horas
Gimnasia artística
Jaycko Bourdet - final de suelo - masculino - 15:00 horas
Jorge Vega - final de suelo - masculino - 15:00 horas
Jaycko Bourdet - final de caballo con arzones - masculino - 15:45 horas
Mario Taperio - final de anillas - masculino - 16:30 horas
Brithany Herrera - final de barras asimétricas - femenino - 16:30 horas
Navegación a vela
Diego Silvestre - ILCA 7 - 2 regatas - 10:00 horas
Cristina Castellanos - ILCA 6 - 2 regatas - 10:07 horas
Juan Carlos Canizales y Marisleysis Cedeño - snipe mixto - 2 regatas - 10:00 horas
Josselyn Echeverría - sunfish femenino - 10:00 horas
David Hernández - sunfish masculino - 10:00 horas
Jason Hess e Irene Abascal - hobie cat - 2 regatas - 12:00 horas
Pentatlón moderno
Paula Valencia - prueba individual - femenina - 7:00 horas
Sofía Cabrera - prueba individual - femenina - 7:00 horas
Sophie Hernández - prueba individual - 7:00 horas
José Molina - prueba individual - masculino - 10:10 horas
Juan Ochoa - prueba individual - masculino - 10:10 horas
Marcos García - prueba individual - masculino - 10:10 horas
Tenis de mesa
GUA vs. GUY - Ian Morales y Jenny Cux vs. Elishaba Johnson y Jazmine Billing - dobles mixtos - ronda de 32 - 13:00 horas
GUA vs. VEN - Lucía Cordero y Sergio Carrillo vs. Carlos ríos y Cristina Gómez - dobles mixtos - ronda de 32 - 13:30 horas
GUA vs. CUB - Ricardo Gatica vs. René Méndez - singles masculinos - ronda de 32 - 8:45 horas
GUA vs. CUB - Ian Morales vs. Jorge Campos - singles masculinos - ronda de 32 - 8:45 horas
GUA vs. DOM - Luis Carrillo vs. Abit Tejeda - singles masculinos - ronda de 32 - 9:30 horas
Levantamiento de pesas
Dulce Aquino - categoría 48kg - 12:00 horas
Keily Yat - categoría 53kg - 16:00 horas
Canotaje
Juan Carlos Guevara - K1 200m final - 6:40 horas
Emelie González y Shirley García - C2 500m final - 7:20 horas
Andrés Pérez y Luis Carrera - C2 500m final - 8:00 horas
Elder García - K1 1000m final - 8:40 horas
Squash
GUA vs. COL - Josué Enríquez y Alejandro Enríquez vs. Juan Vargas y Matías Knudsen - dobles masculino - semifinales - 8:00 horas
GUA vs. COL - Winifer Bonilla y Ricardo Toscano vs. Lucía Bautistas y Miguel Rodríguez - dobles mixtos - semifinales - 8:45 horas
GUA vs. GUY - Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval vs. Ashley Khalil y Mary Fung-A- Fat - dobles femenino - semifinales - 9:30 horas
Las transmisiones en vivo de las participaciones de los atletas las puedes seguir en el canal de Centro Caribe Sports Channel por medio de YouTube.