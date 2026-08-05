Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así está la agenda para Guatemala este miércoles en Santo Domingo 2026

  • Por Geber Osorio
05 de agosto de 2026, 08:04
Atletas guatemaltecos continuarán compitiendo este miércoles en Santo Domingo. (Foto: COG)

Atletas guatemaltecos continuarán compitiendo este miércoles en Santo Domingo. (Foto: COG)

Algunos de los atletas guatemaltecos tienen asegurada la disputa de finales para este miércoles.

OTRAS NOTICIAS: Guatemala suma más medallas y asegura tres semifinales en Santo Domingo

Los deportistas nacionales tratarán de seguir cosechando más medallas para Guatemala en las distintas disciplinas y ramas este 5 de agosto. Así está la agenda de este miércoles:

Natación artística

Rebeca Urías - solo técnico femenino - final - 8:00 horas

Kevin García - solo técnico masculino - final - 8:00 horas

Esgrima

Manuel Castillo - sable individual - masculino - 10:00 horas

Carlos Enríquez - sable individual - masculino - 10:00 horas

José Álvarez - sable individual - masculino - 10:00 horas

Karate do

Mariana Godoy - kata individual - round robin - 8:00 horas

Fernando Calderón - kata individual - round robin - 8:40 horas

Pedropablo de la Roca - kumite -60kg - round robin - 9:30 horas

Brandon Ramírez - kumite +84kg - round robin - 12:00 horas

Estas han sido las medallas que han conseguido los guatemaltecos hasta el momento. (Imagen: COG)
Estas han sido las medallas que han conseguido los guatemaltecos hasta el momento. (Imagen: COG)

Tiro deportivo

Allan Márquez - rifle de aire a 10m - clasificación masculina - 7:00 horas

Donalson Muñoz - rifle de aire a 10m - clasificación masculina - 7:00 horas

Douglas Oliva - rifle de aire a 10m - clasificación masculina - 7:00 horas

Delmi Cruz - pistola a 25m tiro rápido - clasificación femenina - 7:00 horas

Stefany Figueroa - pistola a 25m tiro rápido - clasificación femenina - 7:00 horas

Aliz Villatoro - pistola a 25m tiro rápido - clasificación femenina - 7:00 horas

Jazmine Matta - rifle de aire a 10m - clasificación femenina - 9:00 horas

Elizabeth Rivas - rifle de aire a 10m - clasificación femenina - 9:00 horas

Carmen Tiul - rifle de aire a 10m - clasificación femenina - 9:00 horas

Albino Jiménez - pistola a 25m tiro rápido - clasificación etapa 1 - 10:30 horas

José Castillo - pistola a 25m tiro rápido - clasificación etapa 1 - 10:30 horas

José Campos - pistola a 25m tiro rápido - clasificación etapa 1 - 10:30 horas

Atletismo

Mariandrée Chacón - 200 metros planos - 14:50 horas

Débora Quel - 1,500 metros - final - 15:40 horas

Sóftbol

GUA vs. CUB - ronda preliminar - masculina - 7:00 horas

GUA vs. PAN - ronda preliminar - masculina - 9:30 horas

Balonmano

GUA vs. VEN - posicionamiento - equipos masculinos - 11:00 horas

Boxeo

GUA vs. DOM - José Felipe vs. Junior Alcántara - semifinales - 55kg - 18:36 horas

Gimnasia artística

Jaycko Bourdet - final de suelo - masculino - 15:00 horas

Jorge Vega - final de suelo - masculino - 15:00 horas

Jaycko Bourdet - final de caballo con arzones - masculino - 15:45 horas

Mario Taperio - final de anillas - masculino - 16:30 horas

Brithany Herrera - final de barras asimétricas - femenino - 16:30 horas

Navegación a vela

Diego Silvestre - ILCA 7 - 2 regatas - 10:00 horas

Cristina Castellanos - ILCA 6 - 2 regatas - 10:07 horas

Juan Carlos Canizales y Marisleysis Cedeño - snipe mixto - 2 regatas - 10:00 horas

Josselyn Echeverría - sunfish femenino - 10:00 horas

David Hernández - sunfish masculino - 10:00 horas

Jason Hess e Irene Abascal - hobie cat - 2 regatas - 12:00 horas

Pentatlón moderno

Paula Valencia - prueba individual - femenina - 7:00 horas

Sofía Cabrera - prueba individual - femenina - 7:00 horas

Sophie Hernández - prueba individual - 7:00 horas

José Molina - prueba individual - masculino - 10:10 horas

Juan Ochoa - prueba individual - masculino - 10:10 horas

Marcos García - prueba individual - masculino - 10:10 horas

Tenis de mesa

GUA vs. GUY - Ian Morales y Jenny Cux vs. Elishaba Johnson y Jazmine Billing - dobles mixtos - ronda de 32 - 13:00 horas

GUA vs. VEN - Lucía Cordero y Sergio Carrillo vs. Carlos ríos y Cristina Gómez - dobles mixtos - ronda de 32 - 13:30 horas

GUA vs. CUB - Ricardo Gatica vs. René Méndez - singles masculinos - ronda de 32 - 8:45 horas

GUA vs. CUB - Ian Morales vs. Jorge Campos - singles masculinos - ronda de 32 - 8:45 horas

GUA vs. DOM - Luis Carrillo vs. Abit Tejeda - singles masculinos - ronda de 32 - 9:30 horas

Así se encuentra el medallero general de Santo Domingo 2026. (Imagen: COG)
Así se encuentra el medallero general de Santo Domingo 2026. (Imagen: COG)

Levantamiento de pesas

Dulce Aquino - categoría 48kg - 12:00 horas

Keily Yat - categoría 53kg - 16:00 horas

Canotaje

Juan Carlos Guevara - K1 200m final - 6:40 horas

Emelie González y Shirley García - C2 500m final - 7:20 horas

Andrés Pérez y Luis Carrera - C2 500m final - 8:00 horas

Elder García - K1 1000m final - 8:40 horas

Squash

GUA vs. COL - Josué Enríquez y Alejandro Enríquez vs. Juan Vargas y Matías Knudsen - dobles masculino - semifinales - 8:00 horas

GUA vs. COL - Winifer Bonilla y Ricardo Toscano vs. Lucía Bautistas y Miguel Rodríguez - dobles mixtos - semifinales - 8:45 horas

GUA vs. GUY - Tabita Gaitán y Darlyn Sandoval vs. Ashley Khalil y Mary Fung-A- Fat - dobles femenino - semifinales - 9:30 horas

Las transmisiones en vivo de las participaciones de los atletas las puedes seguir en el canal de Centro Caribe Sports Channel por medio de YouTube.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar