Antigua pierde contra el Real Estelí y se complica en la Copa Centroamericana

Antigua volvió a quedarse con las manos vacías en la Copa Centroamericana.
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El conjunto colonial cayó 2-0 ante el Real Estelí en el estadio Pensativo, desperdició varias ocasiones de gol y sufrió su segunda derrota consecutiva en el torneo.
El resultado lo deja en el último lugar del grupo B y obliga al equipo de Mauricio Tapia a reaccionar si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificar.
Los antigüeños asumieron el protagonismo desde el inicio y generaron las opciones más claras, pero carecieron de contundencia para vencer al exguardameta de Mictlán, John Faust.
La falta de efectividad terminó pasándoles factura. Al minuto 43, Byron Bonilla filtró un preciso pase para Juan Barrera, quien ganó en velocidad por el centro, dejó atrás a Dilan Palencia y definió ante la salida de Luis Morán. El arquero alcanzó a rozar el balón con la punta de los dedos, pero no pudo evitar el 1-0.
En la segunda parte, el equipo panzaverde insistió en busca del empate y volvió a crear más oportunidades que su rival (5 contra 4), aunque sin la claridad necesaria para superar el orden defensivo del conjunto kamikaze.
Con los coloniales volcados al ataque, Real Estelí liquidó el encuentro al minuto 88. Tras un tiro de esquina, Quijano peinó el balón dentro del área y Edgar Castillo, que apenas llevaba siete minutos en la cancha, apareció sin marca para empujarlo y sentenciar el 2-0.
Con esta derrota, Antigua sigue sin sumar puntos en la Copa Centroamericana y está obligado a vencer al Marathón el jueves de la próxima semana para mantenerse con vida en la pelea por un boleto a la siguiente ronda.