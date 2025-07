La voz angelical de Andrea Bocelli sorprende en misa

-

El tenor italiano convirtió una misa ordinaria en un recuerdo memorable con su canto.

El artista italiano protagonizó un momento inolvidable para los asistentes de una misa abierta al público en la isla de Capri, al sur de Italia.

Andrea Bocelli demuestra su talento musical al ingresar de forma inesperada al lugar sagrado para interpretar el Ave María de Schubert, emocionando al sacerdote y a los presentes, quienes grabaron el acontecimiento especial.

You’re at Mass on holiday in Capri (I know that’s a stretch for American friends, but quite normal for us Brits) & Andrea Bocelli sings Ave Maria during Mass! Blown away!pic.twitter.com/HSUggVd8p6 — Mark (@sitsio) July 9, 2025

Los videos se viralizaron rápidamente, debido a la dificultad que representa alcanzar el tono vocal de las notas del tema. Bocelli se lució en la primera estrofa y el estribillo. La presentación fue completamente gratuita, siendo un regalo musical para llevar alegría al templo.