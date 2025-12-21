Versión Impresa
Así fue la extracción de cuerpos hallados en zona 25 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de diciembre de 2025, 12:33
Tras horas de rescate, socorristas lograron extraer varios cuerpos encontrados en un barranco ubicado en zona 25.

Bomberos Voluntarios iniciaron este rescate luego de haber recibido un primer llamado de emergencia durante la noche del sábado 20 de diciembre, donde en la orilla de la carretera fue abandona el primer cuerpo.

Luego de tener indicios de existir otros cuerpos, se comenzaron los trabajos de rescate para determinar si existirían otros en e interior del barranco, a las orillas de la carretera Km. 14 con dirección a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25.

Hasta el momento se rescataron 2 osamentas y 10 cuerpos envueltos en sábanas.

Unidades de rescate de la PNC, Bomberos Voluntarios y otras especialidades apoyaron en la extracción de los mismos así:

(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)
(Foto: Wilder López/Soy502)

