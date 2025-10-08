Vuelo directo a Canadá abre oportunidades comerciales y turísticas para Guatemala

-

Ambos países también buscan implementar un tratado de transporte aéreo.

El embajador de Canadá en Guatemala y Alto Comisionado en Belice, Olivier Jacques, calificó como un "hito histórico" el inicio del vuelo directo entre la Ciudad de Guatemala y Montreal, operado por Air Canada, que comenzó el pasado 2 de octubre.

El diplomático destacó que esta nueva conexión aérea representa no solo una celebración de la relación bilateral entre ambos países, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos económicos, turísticos y comerciales.

"Se abren oportunidades, hablamos de turistas canadienses que van a tomar interés a visitar a Guatemala, a venir a descubrir su autenticidad, sus sitios turísticos, es una oportunidad interesante en el futuro", señaló el diplomático.

La empresa Air Canadá consideró que Guatemala representaba una buena oportunidad comercial. (Foto: Air Canada)

Agregó que también se presenta una oportunidad de negocios para el transporte de carga, pues con la nueva ruta los productos podrán llegar a Canadá y otros puntos del mundo con mayor facilidad.

De la misma forma, esta conexión facilitará a los guatemaltecos visitar Canadá y utilizar Montreal como un centro de tránsito hacia Europa y Asia, sin necesidad de "pasar por Estados Unidos".

Precisó que el vuelo tiene una duración de cinco horas y media, operará tres veces por semana y por el momento tendrá carácter estacional, es decir estará disponible de octubre a abril de cada año, pero se prevé que, dependiendo de la demanda, pueda convertirse en una ruta permanente.

El embajador puntualizó que la apertura de esta ruta responde a una decisión estratégica de Air Canada, empresa privada que identificó el potencial turístico de Guatemala como destino para los viajeros canadienses durante el invierno.

"Air Canada vio el potencial comercial de esta conexión. Vieron que los canadienses están siempre buscando nuevos destinos, buscando durante el invierno un poco de calor y un mejor clima, creo que Guatemala fue sugerido como un destino potencial", declaró Jacques.

Impacto en la migración temporal

Según el embajador, otro sector que puede ser beneficiado con la apertura de este vuelo será el de trabajadores temporales guatemaltecos que viajan cada año a Canadá, pues podrán aprovechar la conexión directa.

El embajador canadiense explicó cuáles son las oportunidades que se abren con el vuelo directo. (Foto: Embajada de Canadá en Guatemala / Soy502)

Explicó que, si bien ya existen vuelos directos entre Canadá y varios países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Belice y Panamá, se abre una buena oportunidad para el país.

"Por eso mencioné que es un hito histórico para los guatemaltecos, para los canadienses, pero también para los trabajadores temporales. Porque hay muchos guatemaltecos que van a viajar a Canadá y van a poder aprovechar de este nuevo vuelo", apuntó Jacques.

No obstante, aclaró que todos los ciudadanos guatemaltecos que deseen ingresar o transitar por Canadá deben de tramitar previamente una visa.

Tratado de transporte aéreo

El representante diplomático también reveló que Canadá y Guatemala mantienen conversaciones para modernizar el tratado de transporte aéreo, con el fin de avanzar hacia un acuerdo de "cielos abiertos" que entre sus beneficios traería el abaratamiento de los vuelos.

"Quiero aprovechar para decir que el Gobierno canadiense tiene un interés de modernizar lo que se llama un tratado de cielos abiertos, o tratado de transporte aéreo, para permitir más vuelos a la semana y también eliminar un asunto de doble tributación, lo que permitiría bajar los precios de los vuelos", expuso el embajador.

Aseveró que la discusión viene desde hace años y que actualmente se sigue para permitir el acuerdo.

El vuelo permitirá a los guatemaltecos puedan conectar su viajes con otros países de forma más fácil. (Foto: Air Canada)

Agregó que si hay demanda, otro de los beneficios del acuerdo sería "permitir a otras compañías" venía al país y tener "más vuelos a la semana".

"Hemos tenido muy buenas discusiones con el Gobierno guatemalteco, una buena colaboración y un diálogo. Seguimos con las discusiones para ojalá tener, tal vez en algunos meses, un acuerdo", indicó el diplomático.