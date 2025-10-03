Se realiza el primer vuelo directo de Guatemala a Canadá

Esta aerolínea tendrá tres vuelos semanales al país.
Este viernes 3 de octubre se realizó la inauguración oficial del primer vuelo directo de Guatemala hacia Canadá con Air Canada.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó que con este viaje aéreo marca un hito, en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).
"Este logro fortalece nuestra conectividad internacional, impulsa el turismo, abre puertas al comercio y acerca más a Guatemala al mundo" dijo la DGAC.
Por medio de esta nueva ruta aérea directa de Air Canada, se conectará a Montreal con el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Se tendrán tres vuelos semanales, facilitando la unión de familias, fortaleciendo el turismo, impulsando el comercio y acercando aún más a Guatemala con Norteamérica, indicaron las autoridades.