La vuelta al mundo: Real Madrid emprende largo viaje para jugar la Champions

El próximo rival del Real Madrid en la Champions League es el Kairat Almaty, el equipo sorpresa en la presente edición del torneo, con sede en el extremo este de Europa, mucho más cerca de Pekín que de Madrid. Los merengues viajaron este domingo para el duelo del martes, juego histórico del 15 veces campeón de Europa.
En la primera jornada, el equipo kazajo perdió 4-1 al Sporting de Lisboa, pero estableció un récord: el de la mayor distancia recorrida para un partido de Champions, unos 6.900 km a vuelo de pájaro entre Almaty y la capital portuguesa.
Cuando acabe la liguilla, los jugadores de este club con sede en una ciudad que está a apenas 300 km de la frontera con China y cuya distancia con respecto a Pekín es menos de la mitad de la que le separa de Madrid, habrán recorrido el equivalente a una vuelta al mundo, unos 45.000 km, más que la circunferencia del planeta.
Viajar hasta allí para los equipos europeos representa un desafío logístico. Por ejemplo, el Real Madrid tendrá unas diez horas de vuelo para llegar a Asia Central, unos días después del derbi contra el Atlético (derrota 5-2).
Otra particularidad es que el estadio se encuentra 850 metros de altitud, rodeado de montañas que pueden alcanzar los 5.000 metros.
Bajas
Los blancos viajaron sufriendo una plaga de lesiones en su defensa, al sumarse Dani Carvajal y Éder Militao a las ausencias de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.