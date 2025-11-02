La Vuelta Ciclística en "miniatura" que llamó la atención en el Periférico

La Vuelta Ciclística a Guatemala es el evento deportivo nacional más importante y tiene más de seis décadas de historia desde 1957. Esta competición se consolidó como una tradición del país y fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.
El guatemalteco Mario Pineda, con mucha creatividad y pasión por el ciclismo, recreó en miniatura La Vuelta Ciclística con piezas que ha ido formando durante más de 10 años.
En la Colonia Granai, ubicada en el Anillo Periférico, de la zona 11, Pineda la expone como un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los ciclistas y para entrenamiento de todos los asistentes, quienes con admiración y alegría disfrutan de estas piezas.
La colección reúne a 100 ciclistas en miniatura, donde cada pieza representa la tradición, cultura y deporte.
¡Y así llegan a la meta!, en miniatura: