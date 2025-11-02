Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La Vuelta Ciclística en "miniatura" que llamó la atención en el Periférico

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de noviembre de 2025, 12:04
Esta representación en miniatura de la Vuelta Ciclística es muestra de la identidad y cultura guatemalteca. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)&nbsp;

Esta representación en miniatura de la Vuelta Ciclística es muestra de la identidad y cultura guatemalteca. (Foto: Fredy Hernández/Soy502) 

La Vuelta Ciclística a Guatemala es el evento deportivo nacional más importante y tiene más de seis décadas de historia desde 1957. Esta competición se consolidó como una tradición del país y fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

OTRAS NOTICIAS: ¿Dónde fue hallado el jaguar perdido en San Juan Sacatepéquez?

El guatemalteco Mario Pineda, con mucha creatividad y pasión por el ciclismo, recreó en miniatura La Vuelta Ciclística con piezas que ha ido formando durante más de 10 años.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

En la Colonia Granai, ubicada en el Anillo Periférico, de la zona 11, Pineda la expone como un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los ciclistas y para entrenamiento de todos los asistentes, quienes con admiración y alegría disfrutan de estas piezas.

Don Mario personaliza cada montaje y con cada detalle que representa su amor y pasión por el ciclismo. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)
Don Mario personaliza cada montaje y con cada detalle que representa su amor y pasión por el ciclismo. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

La colección reúne a 100 ciclistas en miniatura, donde cada pieza representa la tradición, cultura y deporte.

¡Y así llegan a la meta!, en miniatura: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar