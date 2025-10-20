Vuelve la NBA: Así se disputará la primera fecha de la temporada

-

La temporada 2025-2026 de la NBA comienza este 21 de octubre, con 30 equipos buscando primero un boleto a la postemporada, para posteriormente competir por el anillo de campeón.

El Thunder de Oklahoma City, que abrirá el curso ante los Houston Rockets, es el campeón defensor y una de las claves detrás de su corona en la pasada campaña fue la efectiva dupla ofensiva que construyó con Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams.

En la última temporada regular, "SGA" y Williams promediaron 32,7 y 21,6 puntos por partido, respetivamente, contribuyendo así a la construcción de uno de los dos ataques más eficientes de la 2024/2025, con 114,7 puntos por partido, solo superado por los Cleveland Cavaliers (119,4).

Gilgeous-Alexander y Williams se perfilan como una de las duplas a seguir en la nueva temporada, pero hay otros dúos que también pueden dar de qué hablar en el regreso de la NBA.

¡ESTE MARTES VUELVE LA NBA! pic.twitter.com/gWed6aU8X6 — NBA Latam (@NBALatam) October 20, 2025

Dupla angelina

El "Rey" LeBron James es un basquetbolista que no necesita presentación. Lleva 22 temporadas en la pista del mejor básquet del mundo y se ha destacado en todas ellas. El esloveno Luka Doncic será el encargado de acompañar a James en los Lakers, que debutan ante los Warriors de Stephen Curry.

Doncic ya ha demostrado ser uno de los jugadores más efectivos de la liga, principalmente por su experiencia con los Mavericks. La pasada temporada, en 28 encuentros, promedió 28,2 puntos y 7,5 asistencias por juego con los angelinos. Esta dupla buscará revancha en la 2025/2026, ya que no pasó de la primera ronda de la postemporada en la pasada campaña.

Juegos destacados de la fecha 1 de la NBA:

MARTES

Houston - Okahoma City 5:30 p. m.

Warriors - Lakers 8:00 p. m.

MIÉRCOLES

Cleveland - Knicks 5:00 p. m.

Miami Heat - Orlando 5:00 p. m.

76ers - Celtics 5:30 p. m.

Pistons - Bulls 6:00 p. m.

Spurs - Mavs 7:30 p. m.

*Transmite ESPN, Disney + y Prime Video