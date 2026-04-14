Wall Street cierra en verde esperanzada por negociaciones entre EEUU e Irán

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Donald Trump aseguró que los iraníes "quieren llegar a un acuerdo, a cualquier precio".

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La Bolsa de Nueva York cerró el martes con una clara subida, impulsada por la esperanza de que continúen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El Dow Jones subió un 0,66 %, el Nasdaq avanzó un 1,96 % y el S&P 500 ganó un 1,18 %.

"El optimismo crece ante una posible reanudación próxima de las negociaciones entre Washington y Teherán (...), lo que reaviva el entusiasmo de los mercados", dice José Torres, de Interactive BRokes.

Un alto funcionario de Pakistán le dijo a la AFP el martes que hay "esfuerzos para llevar a ambas partes de vuelta a la mesa de negociación. Agregó que "la reunión podría ocurrir muy pronto".

A su vez, Israel y Líbano iniciaron una ronda de conversaciones directas en Washington el martes, la primera de su tipo desde 1993.

Ante estos desarrollos, algunos inversores "sienten que es necesario regresar al mercado y aumentar de nuevo su exposición al riesgo", dijo a la AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

"Pero aún hay muchas incertidumbres sobre si un acuerdo genuino puede alcanzarse entre Estados Unidos e Irán", agregó.

Con información de AFP