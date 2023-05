¡The Weeknd ya no existe! El cantante se cambió el nombre

The Weeknd se conoce ahora en redes sociales por su nombre verdadero, Abel Makkonen Tesfaye.

Recientemente, el famoso cantante The Weeknd anunció que dejaría de usar ese seudónimo para comenzar a utilizar su nombre de nacimiento pero, ¿cuál es el motivo?

The Weeknd con 33 años de edad, menciona que ya ha hecho y dicho todo lo que deseaba con este nombre y por lo tanto, tomó la decisión de actualizar sus cuentas de redes sociales.

Este lunes 15 de mayo, las cuentas de Instagram y Twitter del cantante ya muestran su nombre verdadero nombre.

El artista dijo en una entrevista para W Magazine que está atravesando por un camino catártico y que esto es un plan para "matar a The Weeknd".

(Foto: Jordan Strauss/AP)

"Está llegando a un lugar y un momento en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd. Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero aún así quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer", expresó el cantante.

"El álbum en el que estoy trabajando ahora es probablemente la última actuación como The Weeknd", comentó el artista a W Magazine.