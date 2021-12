West Ham se impone en casa y le gana al Chelsea

El Chelsea cayó derrotado contra el West Ham este sábado 4 de diciembre, pero sigue de líder en la Premier League.

El West Ham sumó tres puntos tras ganarle 3 a 2 al Chelsea este sábado 4 de diciembre en el London Stadium. El West Ham llegó con la intención de aumentar su puntuación después de empatar 1 a 1 en el último partido disputado frente a Brighton and Hove Albion.

Por su parte, el Chelsea continúa como líder de la Premier League.

La primera parte del encuentro comenzó de manera favorable para el Chelsea, con un gol de Thiago Silva en el minuto 29.

The header is in from Thiago Silva and Chelsea lead at the London Stadium! #WHUCHE #MyPLMorning pic.twitter.com/aUPVPdeA98 — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 4, 2021

Pero posteriormente el West Ham reaccionó en la contienda poniendo el 1 a 1 gracias a un tanto desde el punto de penal de Lanzini en el minuto 40.

Manuel Lanzini #WHUCHE pic.twitter.com/yNIcxrwKEk — Abdulrahman (@Body_LFC) December 4, 2021

Se adelantó el conjunto de los "Blues" por medio de un tanto de Mount poco antes del final, terminando de esta manera la primera parte con el marcador de 2 a 1.

Linda jugada del @ChelseaFC que termina en gol de Mason Mount



West Ham 1 - 2 Chelsea



@NBCUniverso

APP Telemundo Deportes ➡️ https://t.co/ocZEAb3T62#LigaPremierTD pic.twitter.com/KNW9M07CKi — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) December 4, 2021

En la segunda parte llegó el gol para el equipo de los "Hammers", que consiguió el empate a través de un gol de Bowen en el minuto 56. Sumó de nuevo el conjunto local, que logró remontar mediante un tanto de Masuaku instantes antes del pitido final, en el 87.

Finalmente, el duelo finalizó con un 3 a 2 .

Con 33 puntos, Chelsea mantiene el liderato de la Premier League, mientras que el West Ham se situó en cuarto lugar con 27 puntos, en posición de acceso a Champions League.