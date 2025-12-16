Ocho heridos en desalojo de manifestantes por resultados electorales en Honduras

-

Honduras sigue sin conocer a su presidente electo a pesar de que han transcurrido más de 2 semanas desde el cierre de las votaciones.

Desde el cierre de votaciones en Honduras, se ha vivido tensión debido a la incertidumbre al no conocer al presidente electo debido a recuento de votos paralizados y una investigación al respecto que indica que se tienen 30 días hábiles para mencionar quien será el mandatario.

En respuesta de ello, miles de hondureños han decidido protestar en las calles, al menos ocho heridos dejó la noche del lunes un operativo para desalojar a militantes de izquierda que presionan por los resultados definitivos de las elecciones generales.

Luego de más de dos semanas desde los comicios, los hondureños siguen sin conocer al ganador de las presidenciales y a otros funcionarios electos en cargos como la alcaldía de la capital, Tegucigalpa.

La tensión incrementa al paso de los días en Honduras. (Foto: AFP)

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, rechazó este martes la operación policial en la que fueron desalojados manifestantes de su partido de un campamento instalado frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"En mi gobierno no se reprime al pueblo", dijo Castro a un canal de televisión local.

Un simpatizante de uno de los partidos políticos resultó herido en el desalojo. (Foto: AFP)

El acalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, reportó ocho heridos en el lugar de los hechos. "Pero ya están bien, entraron a la carpa y nos trataron como delincuentes", señaló el funcionario, quien busca la reelección.

La mandataria ordenó a los comandantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas destituir a los agentes involucrados, quienes según dijo actuaron sin órdenes de sus máximos superiores.