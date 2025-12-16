Sala confirma juicio por asesinato para Fernanda Bonilla

-

Una Sala negó el amparo solicitado por Fernanda Bonilla y confirmó que debe enfrentar juicio por asesinato de Melissa Palacios.

Te interesa: Fernanda Bonilla logra suspender audiencia de ofrecimiento de prueba

Fernanda Bonilla y Luis Marroquín solicitaron dos amparos ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de procesos de Mayor Riesgo, uno por el procedimiento realizado por la jueza Carol Berganza, quien conoció la etapa intermedia antes de aceptación de cargos y el otro por el cambio de delito de homicidio en estado de emoción violenta a asesinato.

Los dos amparos ya fueron rechazados por los magistrados de la Sala, quienes consideran que no hay argumentos para dar la protección solicitada.

Ante esto, la Sala confirma que Bonilla y Marroquín deben enfrentar juicio por el delito de asesinato, cometido en contra de Melissa Palacios.

(Foto: Cortesía)

Audiencia de ofrecimiento de prueba

El 11 de diciembre estaba programada la audiencia de ofrecimiento de prueba previo al inicio de juicio, pero el abogado de Bonilla se excusó de la misma y esta se reprogramó.

El próximo 5 de enero, en el Juzgado de Mayor Riesgo C, se espera que se desarrolle esa audiencia, en la que el Ministerio Público, querellantes y defensa, presentarán las pruebas que tienen y la jueza Carol Berganza decidirá cuál admite y cuál no, para que sea conocido en el juicio.

Posteriormente, indicará fecha para el inicio del debate oral y público.

Jueza Carol Berganza reprograma audiencia de ofrecimiento de prueba en caso Melissa Palacios.



El abogado de Fernanda Bonilla presentó excusa y la acusada dijo que no quería ser representada por el abogado asignado.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/Gy6UOjq2Uo — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 11, 2025

El caso

Palacios era una universitaria que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, luego de múltiples luchas legales por parte de los querellantes, pues los acusados, habían sido beneficiados por un juez de Zacapa.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio investigó el caso y en la audiencia de etapa intermedia presentó los múltiples indicios con los que cuenta en contra de los acusados, entre estos, audios, declaraciones testimoniales, chats, videos de vigilancia entre otros.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció que hubo coordinación y una intención de causarle la muerte.