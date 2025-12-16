Falleció Susana Klein, actriz de doblaje de "Candy Candy"

Su trabajo trascendió el anime y el cine animado.
La actriz de voz argentina, quien marcó a toda una generación con las canciones emblemáticas de Candy Candy, murió a los 83 años.
"Acabo de recibir una tristísima noticia. Falleció Susana Klein, que, entre otros muchos trabajos, cantó los temas de la serie, la apertura y el cierre", confirmó a través de sus plataformas Cecilia Gispert, su compañera de trabajo y amiga cercana.
"Querida Susana, que tengas mucha luz en tu nuevo camino. Fue una gran alegría haberte conocido. Abrazo grande, hasta donde estés", añadió Gispert.
Ambas actrices formaron parte del elenco de Candy Candy. Mientras Cecilia le dio voz a la protagonista, Klein se encargó de la musicalización del anime: Llámame Candy y Carrusel.
Susana dejó huella en producciones icónicas al darle voz a Mafalda en la adaptación cinematográfica de 1981 y a Lois Lane en Superman III.