Falleció Susana Klein, actriz de doblaje de "Candy Candy"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
16 de diciembre de 2025, 09:07
Obituarios
Susana Klein falleció a los 83 años, dejando un legado imborrable. (Foto: X)

Su trabajo trascendió el anime y el cine animado.

La actriz de voz argentina, quien marcó a toda una generación con las canciones emblemáticas de Candy Candy, murió a los 83 años.

La actriz de voz marcó a generaciones con las canciones de Candy Candy. (Foto: X)
"Acabo de recibir una tristísima noticia. Falleció Susana Klein, que, entre otros muchos trabajos, cantó los temas de la serie, la apertura y el cierre", confirmó a través de sus plataformas Cecilia Gispert, su compañera de trabajo y amiga cercana.

"Querida Susana, que tengas mucha luz en tu nuevo camino. Fue una gran alegría haberte conocido. Abrazo grande, hasta donde estés", añadió Gispert.

La actriz también dio voz a "Mafalda" en la película de 1981. (Foto: X)
Ambas actrices formaron parte del elenco de Candy Candy. Mientras Cecilia le dio voz a la protagonista, Klein se encargó de la musicalización del anime: Llámame Candy y Carrusel.

Klein interpretó a Lois Lane en "Superman III". (Foto: X)
Susana dejó huella en producciones icónicas al darle voz a Mafalda en la adaptación cinematográfica de 1981 y a Lois Lane en Superman III.

