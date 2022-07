"Estoy aquí": Will Smith se disculpa públicamente con Chris Rock (video)

Will Smith publicó un video en su canal de Youtube en donde le ofrece una disculpa pública a Chris Rock.

Este viernes 29 de julio, Will Smith sorprendió a internautas con su aparición en un video publicado en su canal. Y es que el actor por fin rompió el silencio y pidió una disculpa a Chris Rock tras el incidente que protagonizó en los Oscar.

Durante la entrega de premios ocurrida en marzo pasado, el actor se levantó de su asiento para dirigirse a Chris y propinarle una bofetada luego de una broma que el humorista hizo sobre el aspecto físico de su esposa, Jada Pinkett Smith.

El incidente se volvió viral por varias semanas y fue motivo de críticas, memes y todo tipo de reacciones, además de costarle varios proyectos de trabajo y ser vetado de los Oscar por 10 años.

Will Smith abofeteó a Chris Rock en plena entrega de premios Oscar. (Foto: Getty Images)

Se disculpa

En el video con duración de cinco minutos se ve a Will Smith con semblante cabizbajo pero decidido a aclarar ciertas dudas del público, además de pedirle una disculpa al humorista y su familia.

"En los últimos meses, he pensado y trabajado mucho en mí... Ustedes han hecho muchas preguntas válidas y quiero tomarme el tiempo para responderlas", se lee al inicio del clip.

"Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", dijo el actor.

La estrella de "En busca de la felicidad" explicó que no se disculpó durante su discurso en los Oscar, porque en ese momento estaba totalmente confundido.

Smith también dedicó unas palabras a la madre de Rock, luego de mencionar que vio una entrevista que le hicieron.

"Quiero disculparme con la madre de Chris. Quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con Tony Rock (hermano de Chris) Tuvimos una gran relación. Tony Rock era mi hombre. Esto probablemente sea irreparable", puntualizó.

El audiovisual surge pocos días después de que Chris Rock mencionara por primera vez el tema en uno de sus shows.

Fue durante un show en Nueva York que el comediante tocó el tema con algunos comentarios. "Cualquiera que diga que las palabras no duelen, nunca ha recibido un puñetazo en la cara", dijo en el escenario.

Luego, en otra presentación que realizó en Nueva Jersey, Rock volvió a hablar del hecho. "No soy una víctima, no voy al hospital por un corte de papel". Y aunque sus declaraciones no fueron dadas en un contexto serio, es la primera vez que el artista decide mencionar el incidente desde marzo pasado.