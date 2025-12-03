La cruel realidad: Sequías, pobreza y el hambre que devora el crecimiento de niños

-

La organización humanitaria World Vision ha emitido una alerta crítica sobre la Desnutrición infantil en Guatemala, calificándola como una de las crisis más graves que impacta a comunidades rurales y urbanas.

LEE TAMBIÉN: Revelan diseño final del nuevo Estadio Mario Camposeco

La organización humanitaria World Vision advirtió que la desnutrición infantil sigue siendo una de las crisis más graves del país, y afecta tanto a comunidades rurales como urbanas que viven al día.

Según la entidad, las familias enfrentan pérdidas constantes de cultivos, falta de alimentos y dificultades para dar a sus hijos una dieta completa. Los problemas se hacen más graves con las sequías largas y las lluvias irregulares, que dejan todavía menos comida para quienes dependen de lo que siembran.

El Índice Global del Hambre 2025 muestra que Guatemala está entre los países con mayores dificultades para garantizar que los menores tengan suficiente comida.

La organización hace un llamado al Gobierno, las empresas y la cooperación internacional para que se unan y prioricen a la niñez en sus políticas y programas. (Foto: World Vision)

De acuerdo a expertos, desde hace nueve años, los avances hacia el objetivo de Hambre Cero en 2030 se han estancado, y la situación sigue afectando principalmente a los más pequeños.

"El hambre frena el crecimiento y el aprendizaje afecta a miles en el país. Cuando los niños no comen bien, no solo se enferman más, también tienen problemas para estudiar y desarrollarse como deberían", explicó Luis Corzo, representante de World Vision.

World Vision trabaja junto a comunidades para mejorar la alimentación infantil. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Las comunidades rurales e indígenas son las más afectadas, pero la desnutrición también está en las zonas urbanas. La pobreza, la falta de agua potable, de salud y de educación hacen que muchas familias no puedan salir del círculo del hambre. Y los cambios en el clima solo empeoran esta situación.

World Vision trabaja con las comunidades más afectadas a través de programas de alimentación para niños, proyectos de agricultura familiar y acceso al agua.

Sin embargo, la organización insiste en que estas acciones no bastan y hace un llamado al gobierno, la iniciativa privada y la cooperación internacional para que se unan y prioricen a la niñez en sus políticas y programas.

Comunidades rurales luchan cada día por asegurar un plato de comida. (Foto: World Vision)

La crisis de desnutrición se mantuvo grave el año pasado. Cifras oficiales del Gobierno indicaron que al cierre de 2024, un total de 83 niños fallecieron debido a esta causa.

La desnutrición aguda se concentra tradicionalmente en áreas rurales, pero el problema afecta también al área metropolitana. Municipios cercanos a la Ciudad de Guatemala como Mixco y Villa Nueva se encuentran entre los que registran mayor incidencia de casos.