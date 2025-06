Pide calma: Xabi Alonso confesó que imponer su idea llevará cierto tiempo

-

El técnico del conjunto madridista fue bastante analítico después del empate contra Al Hilal.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, afirmó este miércoles que necesita un poco más de tiempo para que sus jugadores asimilen la nueva idea de juego, pero que tratarán de mejorar de cara a los dos juegos que vienen.

"Ya lo sabíamos, el que pensara que todo iba a funcionar perfectamente desde el inicio, no sabe mucho sobre esto. Sabíamos que algunas cosas funcionarían bien, otras tenemos que seguir trabajando para que mejoren y esperamos hacerlo pronto", aseguró en rueda de prensa.

Agregó que no tiene ningún tipo de frustración en este momento: "No frustración, teníamos otra intención de poder hacer cosas mejor, pero sabía que esto iba a llevar su tiempo. En la segunda parte he visto una reacción, todo llega a su tiempo. Llevamos 9 días, con algunos tres entrenamientos y esto es un proceso. Estamos con la exigencia del resultado, pero también lo que queremos ser lleva su tiempo".

Finalmente, Alonso dejó en duda la presencia de Mbappé el próximo domingo: "En los últimos dos días ha estado mal, con un proceso viral importante. Tenemos que ver cómo va mejorando día a día".