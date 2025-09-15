Xabi Alonso: "La Champions en el Bernabéu es aún más motivante"

-

Xabi Alonso debutará en la Champions como técnico del Real Madrid este martes (1:00 p. m.) enfrentando al Marsella y lo hará en el histórico estadio Santiago Bernabéu, algo que le resulta "aún más motivante".

"Lo afrontamos con la ilusión máxima que supone jugar la Champions League con el Real Madrid. Para este equipo es especial y jugar en el Bernabéu, con la historia que tiene, es aún más motivante", dijo.

Alonso está consciente de lo que demanda dirigir a la institución merengue. "La gente está con ganas de dar pasos, de seguir creciendo y jugar contra un rival exigente y de alto nivel. Esperamos empezar bien".

Con Kylian Mbappé en estado de gracia y apuntando a su primera "Orejona" de su carrera profesional, Alonso descartó que el delantero francés coma ansias por llevar este título a sus vitrinas.

"Ansioso no lo veo, estamos todos con sensaciones de que es un proyecto que está empezando y, estando en el Real Madrid, en su camino es siempre un objetivo ganar la Champions".

Más bien, el timonel español, alabó el liderazgo de Mbappé. "Sin duda veo liderazgo de Kylian por personalidad, por experiencia, por la influencia en el resto. Cuando ese grupo es fuerte y se consolida el resto, ya saben hacia dónde tienen que mirar y a quien seguir", opinó.

Mbappé, goleador con cuatro tantos en los cuatro encuentros disputados por el Real Madrid este curso, y asistente a Arda Güler en el triunfo madridista en Anoeta, protagoniza su mejor momento en el Real Madrid.

Xabi Alonso se estrena como técnico del Real Madrid en la Liga de Campeones con "ilusión máxima", el recuerdo de la que ganó como jugador y los intentos hasta lograrla.