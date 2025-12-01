Xabi Alonso: "Esto es muy largo y habrá muchas idas y venidas"

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró tras el empate de este domingo ante el Girona (1-1), que el camino aún es largo y que la clasificación se irá ajustando con muchos cambios de posición a lo largo de la temporada.
Comentó que quedó "muy satisfecho" con la reacción del equipo tras el descanso, ya que mostró determinación para levantarse del 1-0 inicial y generó "tres o cuatro oportunidades claras dentro del área" para llevarse la victoria.
Aunque admitió que no les alcanzó para remontar, destacó que estuvieron "muy cerca" y subrayó la importancia de mantener la cohesión interna, realizar la autocrítica necesaria y seguir con la ambición de sumar puntos lejos de casa.
Alonso también reconoció que les faltaron "más minutos de buen juego, más presencia ofensiva y control del partido", aunque valoró que el equipo ofreció una segunda mitad "muy superior" y con opciones reales de darle la vuelta al marcador.
De cara al duelo del miércoles en Bilbao frente al Athletic Club, señaló que lo ven como "una buena oportunidad para volver a ganar fuera", algo que consideran fundamental.
Respecto a una posible falta dentro del área sobre Rodrygo en los minutos finales, se mostró sorprendido de que el VAR no revisara la jugada, recordando que son acciones "determinantes y capaces de cambiar un partido".