Xabi Alonso: "Esto es muy largo y habrá muchas idas y venidas"

-

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró tras el empate de este domingo ante el Girona (1-1), que el camino aún es largo y que la clasificación se irá ajustando con muchos cambios de posición a lo largo de la temporada.

Comentó que quedó "muy satisfecho" con la reacción del equipo tras el descanso, ya que mostró determinación para levantarse del 1-0 inicial y generó "tres o cuatro oportunidades claras dentro del área" para llevarse la victoria.

Aunque admitió que no les alcanzó para remontar, destacó que estuvieron "muy cerca" y subrayó la importancia de mantener la cohesión interna, realizar la autocrítica necesaria y seguir con la ambición de sumar puntos lejos de casa.

Alonso también reconoció que les faltaron "más minutos de buen juego, más presencia ofensiva y control del partido", aunque valoró que el equipo ofreció una segunda mitad "muy superior" y con opciones reales de darle la vuelta al marcador.

@XabiAlonso: "Hemos tenido 3 o 4 ocasiones bastante claras para ganar".

️ Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 30, 2025

De cara al duelo del miércoles en Bilbao frente al Athletic Club, señaló que lo ven como "una buena oportunidad para volver a ganar fuera", algo que consideran fundamental.

Respecto a una posible falta dentro del área sobre Rodrygo en los minutos finales, se mostró sorprendido de que el VAR no revisara la jugada, recordando que son acciones "determinantes y capaces de cambiar un partido".