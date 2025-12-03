Xabi Alonso: "Ha sido nuestro partido más completo de la temporada"

-

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, afirmó tras el contundente 0-3 ante el Athletic de Bilbao que el choque en San Mamés ha sido "posiblemente el más completo" que ha disputado su equipo en lo que va de temporada.

"El partido era clave porque queríamos dejar atrás la racha de empates. Llegamos con la preparación adecuada y la tranquilidad necesaria, y logramos firmar un encuentro muy sólido en un estadio complicado y en un momento decisivo", comentó en la rueda de prensa posterior.

Alonso subrayó "el nivel" y la "fortaleza colectiva" que mostró el conjunto blanco en 'La Catedral', lo que les permitió "llevar el control del juego" con mucha consistencia. "Tras el empate con el Girona éramos conscientes de la importancia de este partido. El calendario estaba siendo duro y había que responder", añadió.

Xabi Alonso: "Ha sido el partido más redondo que hemos hecho" pic.twitter.com/WIBpmyatYJ — MARCA (@marca) December 3, 2025

En cuanto a actuaciones individuales, elogió los dos "grandes goles" de Kylian Mbappé y la "excelente conexión" que tuvo con Vinicius, destacando que el francés atraviesa "un momento muy positivo". También puso en valor el papel de Thibaut Courtois, recordando que "no es novedad que haga intervenciones determinantes".

"Sus paradas nos permitieron conservar la ventaja y seguir creciendo durante el encuentro", señaló en referencia a las acciones del guardameta belga en la primera parte ante los disparos de Gorka Guruzeta y Álex Berenguer, que impidieron que el Athletic lograra el empate.