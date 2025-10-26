"El resultado es merecido e incluso corto", aseguró Xabi Alonso

Alonso se mostró bastante positivo después de que su equipo pudiera vencer al Barcelona en el clásico.
El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró que el triunfo en el clásico le sirve al grupo para recuperar la sensación de competitividad en los grandes escenarios e incluso confesó que le había parecido corto el resultado.
"El equipo estaba muy motivado y era un partido importante, no solo por los tres puntos, si no por dónde veníamos y lo que podía suponer merecer una victoria. Estoy muy contento por los chicos que necesitaban esta sensación de poder ganar un partido grande como es cada clásico", aseguró el español.
"Completamente, es una victoria crucial para nosotros, merecida e incluso corta. Hemos tenido ocasiones, el penal y nos hace recuperar la sensación de que podemos hacerle frente a cualquier rival", agregó.
Finalmente, sobre el berrinche de Vinicius en su salida del campo, Alonso fue claro: "Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades dentro de la plantilla y tienes que saber como tratar a cada uno. Así lo haremos. Ahora disfrutaremos y en su momento vamos a hablar dentro del vestuario".